GAZ METAN - FCSB | Saptamana de FOC pentru Dica! Ce obiectiv i-a impus Becali: "Trebuie sa se intample asta" 

Pana la meciul retur cu Hajduk, FCSB trece pe la Medias, pentru partida cu revelatia inceputului de sezon. Dica e constient ca trebuie sa duca echipa cat mai rapid pe primul loc, chiar daca e fortat sa foloseasca rezervele. In urmatoarea etapa, FCSB are din nou meci dificil, la Sepsi, o alta echipa puternica in acest debut de sezon.

"Intalnim o echipa care a inceput bine campionatul, echipa care e pe primul loc, privim meciul cu mare incredere. Be va astepta o partida foarte dificila. Nu ma gandeam ca cei de la Medias vor fi pe primul loc, e doar inceputul de campionat.

Trebuie sa reusim sa castigam jocul pentru a ajunge cat mai repede pe primul loc pentru ca obiectivul nostru e acela de a castiga campionatul", a spus Dica.

Antrenorul FCSB e obligat sa faca modificari importante in primul 11, iar Rusescu isi poate face aparitia in echipa de start.



"Vor fi schimbari, vor aparea multi jucatori noi. Ne asteapta o partida dificila, intalnim liderul. Nu ma gandeam ca Medias va fi pe primul loc in etapa a 4-a. E un meci important, trebuie sa ne concentram pe partida cu Gaz Metan si sa ne gândim pe urma la Hajduk", a declarat Dica la conferinta de presa.

