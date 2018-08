BREAKING NEWS | Mutarea pe care n-o anticipa nimeni: el e de fapt fundasul central dorit de Becali! Noua tinta a FCSB a jucat in Franta si Spania

FCSB si-a gasit in sfarsit fundasul central mult asteptat.

FCSB a cautat intreaga vara un fundas central pentru a-si completa lotul. In conditiile in care Dica are la dispozitie doar doi fundasi centrali de meserie, Planic si Balasa, antrenorul FCSB a cerut cu insistenta un jucator pe acest post.

Gigi Becali a negociat mai intai cu Jubal, apoi cu Ante Puljic, fostul jucator al lui Dinamo, dar ambele variante au picat rand pe rand. Jean Biilong si Lindsay Rose au fost alte variante vehiculate, insa adevarata tinta a lui Becali este Matthieu Saunier.

Matthieu Saunier este un fundas francez in varsta de 28 de ani care a inceput fotbalul la Bordeaux. A mai mai jucat la Troyes, iar in perioada 2016-2018 a evoluat pentru Granada, in Spania. In 2018 a revenit in tara natala unde a semnat cu Lorient pentru 300.000 de euro. Avand in vedere ca a semnat de curand contractul cu Lorient, cel mai probabil, Saunier va veni la FCSB sub forma de imprumut.

Matthieu Saunier are 10 selectii la nationala Under 20 a Frantei si 2 selectii la nationala U20.