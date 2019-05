Dani Coman, prima reactie dupa plecarea de la Astra! "Le-am spus jucatorilor saptamana trecuta" Care este motivul despartirii!

Dani Coman a plecat de la Astra.

Astra Giurgiu a priedut partida cu Viitorul si echipa lui Costel Enache ramane cu o singura victorie in play-off, cu o etapa inainte de final.

Problemele financiare cu care se confrunta clubul l-au determinat pe Dani Coman sa isi dea demisia. Conform Gazetei Sporturilor, presedintele Astrei si-a dat demisia imediat dupa infrangerea cu Viitorul.

"Da! E adevarat. Le-am spus jucatorilor saptamana trecuta ca daca pana la ora jocului cu Viitorul nu se vor rezolva problemele financiare, eu imi voi da demisia. Trebuie sa vina altcineva care poate face mai mult pentru ei...

Conform functiei pe care o am, de conducere, trebuie sa mai stau 45 de zile, asta e calea legala. Aseara am avut discutia cu ei. Joi i-am invitat la o masa, vreau sa stau de vorba cu ei, sa-i fac sa inteleaga faptul ca e un trofeu pus in joc si e bine pentru fiecare dintre ei, indiferent ca vor mai sta sau nu la Astra", a spus Dani Coman, conform ProSport.

Fostul presedinte executiv de la Astra a vorbit si de situatia lui Costel Enache, antrenor adus chiar de el la Giurgiu.

"E adevarat ca a fost adus de mine, dar eu am cuvant...Si atunci cand am promis ceva jucatorilor, m-am tinut de cuvant. Nu i-am mintit niciodata. Sper ca pana joi sa se regleze situatia intr-un fel", a adaugat Coman.

Ianis Hagi, urmarit de scouteri la meciul cu Astra

Viitorul a castigat categoric meciul cu Astra si a urcat pe locul 3. Ar putea fi partida care sa-i fi adus transferul lui Ianis Hagi. Capitanul Viitorului a fost lasat pe banca la aceasta confruntare, pentru a fi odihnit, dar a fost trimis in teren in minutul 54.

Ianis Hagi si-a facut imediat simtita prezenta pe teren si chiar a oferit o pasa de gol la reusita lui Dragus. Scouterii au doua cluburi din Europa au avut ce vedea. Potrivit TelekomSport, Anderlecht (locul 4 in Belgia) si Lille (locul 2 in Franta) au avut oameni la partida cu Astra.

Gica Hagi a anuntat deja ca sunt sanse foarte mari ca Ianis sa plece de la finalul sezonului. Hagi jr, in varsta de 20 de ani, are o cota de 3,5 milioane de euro.