Gata, se face transferul lui Andrei Cordea în China! Toate detaliile

Winger-ul în vârstă de 27 de ani va ajunge în China, la Yunnan Yukun. Cele două cluburi au ajuns la un acord, iar contractul pentru transferul fotbalistului a fost semnat în cursul nopții trecute, informează TRUmedia.

Suma tranzacției se ridică la aproximativ 700.000 de euro. Oficialii formației chineze au acceptat să suporte și contribuția de solidaritate de 5%, în valoare de aproximativ 30.000 de euro, destinată cluburilor care au participat la formarea jucătorului.