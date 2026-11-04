Gata, se face transferul lui Andrei Cordea în China! Toate detaliile

Gata, se face transferul lui Andrei Cordea în China! Toate detaliile Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Cordea se va despărți de CFR Cluj în această iarnă.

TAGS:
andrei cordeaCFR ClujYunnan Yukun
Din articol

Winger-ul în vârstă de 27 de ani va ajunge în China, la Yunnan Yukun. Cele două cluburi au ajuns la un acord, iar contractul pentru transferul fotbalistului a fost semnat în cursul nopții trecute, informează TRUmedia.

Suma tranzacției se ridică la aproximativ 700.000 de euro. Oficialii formației chineze au acceptat să suporte și contribuția de solidaritate de 5%, în valoare de aproximativ 30.000 de euro, destinată cluburilor care au participat la formarea jucătorului.

Salariu de 800.000 de euro pe sezon pentru Cordea

Andrei Cordea și-a dat acordul pentru mutarea în China, unde va avea parte de un contract pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Salariul său va fi de aproximativ 800.000 de euro pe an, la care se vor adăuga bonusuri de performanță și alte beneficii.

Cordea a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2025 și a avut un randament bun în tricoul ardelenilor. În 56 de meciuri disputate pentru formația din Gruia, extrema a marcat 21 de goluri și a oferit nouă pase decisive.

  • Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de trei milioane de euro.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine este ”Prâslea” de la Dinamo! La 16 ani abia împliniți, are ”o viziune remarcabilă” și 11 meciuri la seniori în acest sezon
Cine este ”Prâslea” de la Dinamo! La 16 ani abia împliniți, are ”o viziune remarcabilă” și 11 meciuri la seniori în acest sezon
Horațiu Moldovan, OUT după 17 goluri primite în 7 meciuri! Ce se întâmplă cu portarul lui Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, OUT după 17 goluri primite în 7 meciuri! Ce se întâmplă cu portarul lui Atletico Madrid
Coman și ai lui, „pulverizați“ la televiziunea din Qatar: „Un dezastru, o tragedie! Nu dau doi bani pe noi“
Coman și ai lui, „pulverizați“ la televiziunea din Qatar: „Un dezastru, o tragedie! Nu dau doi bani pe noi“
ULTIMELE STIRI
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Aleksander Cimoscov, portarul român de la FC Barcelona. Cine este idolul său și incredibil cum a ajuns să joace între buturi
Aleksander Cimoscov, portarul român de la FC Barcelona. Cine este idolul său și incredibil cum a ajuns să joace între buturi
Ce antrenori sunt așteptați să semneze în Superliga României: "Nu sunt atrași de bani, dar au rezultate"
Ce antrenori sunt așteptați să semneze în Superliga României: "Nu sunt atrași de bani, dar au rezultate"
Atenție, Cristi Chivu! Cesc Fabregas vrea să „fure” starul din lotul lui Inter
Atenție, Cristi Chivu! Cesc Fabregas vrea să „fure” starul din lotul lui Inter
Al-Muharraq – Al-Jazira, de la ora 20:15 pe VOYO Sport 1: Olăroiu, în fața unei oportunități imense
Al-Muharraq – Al-Jazira, de la ora 20:15 pe VOYO Sport 1: Olăroiu, în fața unei oportunități imense
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!

Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Seară incendiară în Champions League! Scoruri de 6-0, 4-0 și „remontada” în Manchester United - AS Roma, cu cartonaș roșu în minutul 90+1

Seară incendiară în Champions League! Scoruri de 6-0, 4-0 și „remontada” în Manchester United - AS Roma, cu cartonaș roșu în minutul 90+1

Feyenoord - Inter Milano 0-3! Succes vital pentru elevii lui Cristi Chivu în Liga Campionilor

Feyenoord - Inter Milano 0-3! Succes vital pentru elevii lui Cristi Chivu în Liga Campionilor

Se conturează o superforță în Superliga? „Buget bun, stadion, public, jucători cu experiență!”

Se conturează o superforță în Superliga? „Buget bun, stadion, public, jucători cu experiență!”


Recomandarile redactiei
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Șansa carierei pentru Daniel Bîrligea! Italienii au oferit anunțul despre atacantul împrumutat de la FCSB
Șansa carierei pentru Daniel Bîrligea! Italienii au oferit anunțul despre atacantul împrumutat de la FCSB
Sergiu Stancu, omul care a făcut România mândră, emoționant: "Când nu voi mai fi, mi-ar plăcea ca lumea să își amintească de mine"
Sergiu Stancu, omul care a făcut România mândră, emoționant: "Când nu voi mai fi, mi-ar plăcea ca lumea să își amintească de mine"
Florin Gardoș, impresionat de o echipă din Superliga: ”E totul destul de clar”
Florin Gardoș, impresionat de o echipă din Superliga: ”E totul destul de clar”
Al-Muharraq – Al-Jazira, de la ora 20:15 pe VOYO Sport 1: Olăroiu, în fața unei oportunități imense
Al-Muharraq – Al-Jazira, de la ora 20:15 pe VOYO Sport 1: Olăroiu, în fața unei oportunități imense
Alte subiecte de interes
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Marius Șumudică semnează! Anunțul făcut de antrenorul român: „Sunt înțeles!”
Marius Șumudică semnează! Anunțul făcut de antrenorul român: „Sunt înțeles!”
Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți
Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți
CITESTE SI
Cei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

stirileprotvCei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

Cum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

stirileprotvCum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

stirileprotvRomânia intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

Furturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

stirileprotvFurturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!