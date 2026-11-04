Gata, se face transferul lui Andrei Cordea în China! Toate detaliile

Winger-ul în vârstă de 27 de ani va ajunge în China, la Yunnan Yukun. Cele două cluburi au ajuns la un acord, iar contractul pentru transferul fotbalistului a fost semnat în cursul nopții trecute, informează TRUmedia.
Suma tranzacției se ridică la aproximativ 700.000 de euro. Oficialii formației chineze au acceptat să suporte și contribuția de solidaritate de 5%, în valoare de aproximativ 30.000 de euro, destinată cluburilor care au participat la formarea jucătorului.
Salariu de 800.000 de euro pe sezon pentru Cordea
Andrei Cordea și-a dat acordul pentru mutarea în China, unde va avea parte de un contract pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Salariul său va fi de aproximativ 800.000 de euro pe an, la care se vor adăuga bonusuri de performanță și alte beneficii.
Cordea a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2025 și a avut un randament bun în tricoul ardelenilor. În 56 de meciuri disputate pentru formația din Gruia, extrema a marcat 21 de goluri și a oferit nouă pase decisive.
- Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de trei milioane de euro.