Meciul a avut o încărcătură aparte având în vedere că este un derby, dar și din cauza scandărilor suporterilor, care au dat naștere unui scandal de rasism intens discutat în ultimele zile.

Amenzile împărțite după FCSB - Rapid 4-1

În cursul zilei de miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat Deciziile Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, iar pe această listă s-au regăsit și amenzile primite de cele două cluburi.

Gigi Becali este nevoit să plătească o amendă de 15.000 de lei, în timp ce Dan Șucu va trebui să achite 16.875 de lei.

”FC FCSB vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 45.3 din RD, clubul FC FCSB va executa o penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 16.875 lei”, se arată în comunicatul LPF.