Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna

Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna La Liga
SPORT.RO
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Catalanii au învins-o cu 3-0 în ultimul meci din Champions League pe Aston Villa.

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RodriBarcelonala liga
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Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna

La pauza meciului de pe ”Camp Nou”, Hansi Flick l-a înlocuit pe Rodri cu Marc Bernal. ”Balonul de Aur 2024” nu a mai putut continua și în actul secund din cauza unei accidentări.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischigambierilor. El va absenta toată luna, asta însemnând că va rata inclusiv meciurile echipei naționale.

”Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischiogambierilor și va fi indisponibil atât pentru Barcelona, ​​cât și pentru naționala Spaniei, în următoarea lună”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Rodri ratează, așadar, partida crucială cu Atletico Madrid, cea cu Villarreal, meciul cu Sabah din Champions League și duelul cu Coruna din campionat, la nivel de club. La națională, selecționerul Luis de la Fuente nu se va putea baza pe el cu Cehia și Anglia.

Ce a spus Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, imediat după meciul cu Aston Villa

„Rodri a resimţit un disconfort muscular şi trebuie să aşteptăm până mâine (astăzi). Avem patru zile la dispoziţie pentru a ne recupera şi a ne pregăti bine pentru meci.

Este foarte important că a revenit (n.r. - de Jong). Este la un nivel bun, aşa cum se poate vedea la antrenamente. Din punct de vedere fizic, nu este încă la 100%, ceea ce este normal.

Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Vrem să avem multă calitate pe fiecare poziţie, iar cu el avem acest lucru pe două poziţii”, a declarat Hansi Flick pentru Movistar, după 3-0 cu Aston Villa.

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