Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna

La pauza meciului de pe ”Camp Nou”, Hansi Flick l-a înlocuit pe Rodri cu Marc Bernal. ”Balonul de Aur 2024” nu a mai putut continua și în actul secund din cauza unei accidentări.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischigambierilor. El va absenta toată luna, asta însemnând că va rata inclusiv meciurile echipei naționale.

”Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischiogambierilor și va fi indisponibil atât pentru Barcelona, ​​cât și pentru naționala Spaniei, în următoarea lună”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Rodri ratează, așadar, partida crucială cu Atletico Madrid, cea cu Villarreal, meciul cu Sabah din Champions League și duelul cu Coruna din campionat, la nivel de club. La națională, selecționerul Luis de la Fuente nu se va putea baza pe el cu Cehia și Anglia.