Gigi Becali a fost inspirat! 10 titulari au cote mai bune decat atunci cand au ajuns la FCSB! Investitiile de succes facute in ultima vreme

Gigi Becali a fost inspirat atunci cand a ales sa investeasca in jucatori tineri.

Cei mai multi dintre fotbalistii din 11-le de baza al lui FCSB au o cota de piata mai buna acum decat avea in momentul in care au ajuns in echipa lui Becali. Singura exceptie o reprezinta Olimpiu Morutan, care este cotat in prezent la 800.000 de euro.

In total, pentru el, patronul "ros-albastrilor" a platit 1,1 milioane de euro catre FC Botosani, 700.000 de euro initial, urmati de inca 400.000, bani dati de Becali pentru a scapa de majoritatea procentelor dorite de moldoveni dintr-un viitor transfer.

Cota lui Morutan este asteptata sa creasca in urmatoarea perioada, depasind 1 milion de euro in conditiile in care a avut un inceput bun de sezon, iar acum a fost chemat si la nationala.

Fotbalistul a carui cota de piata a crescut cel mai mult este Dennis Man, care a fost adus pentru 500.000 de euro din Liga a 2-a, avand in prezent o valoare de 5 milioane de euro, care ar mai putea creste cu circa 2 milioane in urmatoarea perioada.

In lotul celor de la FCSB se mai afla si doi jucatori care din cauza accidentarilor cu care s-au confruntat in ultimele luni au o cota de piata mai mica decat suma pe care a platit-o Gigi Becali in momentul transferului.

Este vorba despre Nedelcu, care nu va reveni pe teren pana in ianuarie 2021 din cauza unei rupturi a ligamentelor incrucisate, si Oaida, care abia a revenit in lotul lui Toni Petrea dupa o accidentare grava.