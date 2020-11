Gigi Becali ar putea da lovitura! Fotbalist propus la FCSB de catre un jucator de nationala! "El e cel mai bun!"

Bogdan Mitrea (33 de ani) a fost convocat de catre Mirel Radoi la nationala Romaniei.

Fundasul lui Sepsi va fi in lot pentru partidele cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord. Acesta a vorbit intr-un interviu recent despre colegul sau, Rachid Bouhenna, despre care crede ca e unul din cei mai buni fundasi din Liga 1.

Mitrea este de parere ca FCSB ar da lovitura cu un asemenea fundasi si este de parere ca ar face fata de asemenea la orice echipa din Liga 1.

"Sunt convins ca FCSB ar castiga mult. E unul dintre cei mai buni fundas din tara, daca nu cumva cel mai bun! Nu l-am sfatuit sa mearga acolo, pentru ca eu nu sunt in masura. El are 29 de ani si este un jucator matur."

"Este un jucator foarte bun. Are tot ce-i trebuie pentru un fundas central modern. Este puternic, tehnic si tactic stie jocul. Eu am doar cuvinte de lauda la adresa lui. E profesionist, mi-a fost usor sa ma integrez cu el fiindca are experienta", a declarat Mitrea pentru Gazeta Sporturilor.

Sepsi Sf. Gheorghe se afla pe locul 4 in acest moment in Liga 1, cu 16 puncte acumulate in 10 partide.