"Gata! S-a terminat cu asta!" Gigi Becali, decizie clara: ORDINUL SECRET dat jucatorilor! Ce li s-a interzis fotbalistilor

FCSB se afla intr-un moment critic. Eliminata din Europa si pe ultimul loc in clasament, echipa se afla intr-o degringolada totala.



Gigi Becali incearca sa faca ordine la echipa si a anuntat, prin vocea directorului sportiv Narcis Raducan, ca jucatorii care au kilograme in plus vor fi sanctionati. De asemenea, Becali le-a interzis fotbalistilor sa-l mai sune atunci cand sunt nemultumiti de deciziile luate de antrenor sau de staff-ul tehnic.

Narcis Raducan spune ca un astfel de comportament nu va mai fi tolerat, iar jucatorii il mai pot suna pe patron doar daca au probleme de ordin personal.

"O sa divulg un secret acum! Poate ca se va supara (n.red. Gigi Becali) ca spun asta. Gigi a decis si nu-i mai da voie niciunui jucator sa-l mai sune. Ma refer la probleme tehnice, strict fotbalistice. Gata! S-a terminat cu asta. A, daca-l suna vreun jucator in legatura cu niste probleme personale este ok, ca vrea sa-si ia o casa sau mai stiu eu ce. Dar, in rest, nu mai au voie sa-l sune pe patron", a declarat Narcis Raducan la DigiSport.