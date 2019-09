FCSB incearca sa salveze sezonul si anunta sanctiuni pentru jucatori: "Vor plati!" Pintilii si Gnohere, principalii vizati

FCSB are un start de sezon incredibil de slab.

FCSB a fost eliminata din Europa League, iar in campionat este pe ultimul loc. Echipa condusa acum de Vintila a fost macinata de accidentari, dar si slaba pregatire fizica.

Gnohere si Pintilii au fost luati in colimator dupa eliminarea cu Guimaraes din pricina kilogramelor in plus, iar oficialii FCSB anunta ca nu vor mai inchide ochii. Jucatorii care nu se vor prezenta in limita de greutate, vor fi sanctionati.

"Bizonul nu are ritmul potrivit, pentru ca trebuie sa se puna la punct din punct de vedere fizic. Depinde de el! Sigur ca si el, si Pintilii, au avut probleme medicale. Dar, de aceea am activat si un regulament de ordine interioara. L-a semnat Pintilii, care este capitanul echipei, si mai apoi a fost asumat de toti jucatorii. Nu l-au semnat, e adevarat, dar si l-au asumat, e la vedere. Deja au fost cantariti jucatorii iar cei care au peste vor plati", a declarat Narcis Raducan la Digisport.