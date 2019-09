ULTIMA ORA | A plecat din Romania chiar inaintea meciului capital cu Viitorul! Cand va reveni, FCSB ii va propune rezilierea contractului

FCSB va juca in aceasta seara, ora 21:00, un meci extrem de important cu Viitorul.

FCSB se afla pe ultimul loc in clasament, cu cinci infrangeri consecutive, si spera sa puna punct seriei negre printr-o victorie de moral contra echipei lui Gica Hagi. Un jucator al FCSB a plecat de urgenta din Romania chiar inaintea partidei cu Viitorul.

Atacantul polonez Lukasz Gikiewicz a plecat din Romania, dupa ce a instiintat conducerea. Potrivit Fanatik, Gikiewicz s-a intors in tara natala pentru a-si rezolva o serie de probleme personale.

Cand va reveni in Romania, il asteapta rezilierea contractului. Gigi Becali a anuntat imediat dupa meciul cu Vitoria Guimaraes, partida in urma careia FCSB a iesit din Europa, ca atacantul in varsta de 31 de ani se afla pe lista jucatorilor care vor pleca de la echipa in perioada imediat urmatoare.