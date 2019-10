"Gata, ne strangem mana!" BREAKING NEWS: Becali a anuntat primul nume important din echipa care pleaca in vara!

Patronul FCSB va renunta din vara la unul dintre favoritii sai.

Sarbul Momcilovic are aproape un an si jumatate fara meci jucat la FCSB. Fundasul stanga a revenit la antrenamente, dar Becali nu crede ca mai poate fi o solutie. Momcilovic a avut probleme serioase cu spatele. Pe postul sau, Becali il prefera acum pe Pantiru. Jucatorul adus de la Iasi e vazut ca o certitudine pentru un transfer pe bani multi in strainatate.

"Lui Momcilovic ii expira contractul in vara, ne strangem mana. Nu te joci cu sanatatea baiatului. Asta e situatia, nu e problema noastra acum. Avem cel mai bun fundas stanga din istoria fotbalului romanesc, e vorba de Pantiru. Asta e calitatea mea, sa vad inaintea altora calitatea jucatorilor. De-aia l-am luat pe Pantiru. Echipa nationala are nevoie de Pantiru ca nu are fundas stanga. Poate ca nu se pricepe Becali, cine stie?!", a spus Becali la PRO X.

Momcilovic, 32 de ani, joaca din 2016 la FCSB, unde a ajuns de la Pandurii. Recent, antrenorul Vintila anuntase ca Marko a revenit la antrenamente si ca se pregateste normal alaturi de ceilalti colegi.