Președintele și acționarul majoritar de la Farul Constanța, Gică Popescu, a dezvăluit că lucrările ar urma să înceapă cât de curând, cel târziu la începutul lunii viitoare.

Concret, bugetul stabilit inițial pentru construirea acestei arene a fost depășit cu aproximativ două milioane de euro, bani care vor veni din partea autorităților locale.

Vechea arenă din Constanța a fost chiar demolată, dar lucrările s-au blocat înainte ca noua arenă să fie construită . Totul trebuia să se reia la începutul lunii aprilie, dar Gică Popescu a explicat ce s-a întâmplat.

„Acest proiect a fost inițiat de mine, acum 5-6 ani de zile. Am venit la Constanța și l-am întrebat pe Gică dacă vrea să facem și noi un stadion nou. Cred că acest oraș merită, am demarat lucrurile, au fost anumiți pași pe care i-am făcut. Din păcate, trebuia să înceapă în aprilie construcția stadionului, dar soluția de fundare a fost modificată.

S-a crescut bugetul cu două milioane de euro, dacă nu mă înșel, și atunci erau două variante: ori preluam totul circuitul început acum mulți ani, sau cele două milioane de euro să fie asumate de către administrația publică locală. S-a întâmplat acest lucru, Primăria Constanța și-a asumat și a aprobat în Consiliul Local suplimentarea cu un milion de euro, la fel cum a făcut-o și Consiliul Județean. Cel mai târziu, la începutul lunii mai va începe construcția stadionului.

Începând de anul viitor, CNI va avea bani pentru a investi în construcția stadioanelor, dar prima cheltuială va fi cu bani de la administrația publică locală”, a spus Gică Popescu, la conferința de presă în cadrul căreia Flavius Stoican a fost prezentat ca noul antrenor al Farului.

Noul stadion din Constanța va fi ridicat de asocierea de firme Construcții Erbașu SA - Tracon SRL. Valoarea contractului se ridică la aproape 100 de milioane de euro, cu TVA inclus.

Proiect superb la Constanța

Potrivit proiectului, stadionul "Gheorghe Hagi" va avea o capacitate de 18.200 de locuri. Dacă lucrările vor începe în acest an, arena ar putea fi inaugurată în sezonul 2026/2027.

Clădirea stadionului va integra și o serie de funcțiuni complementare: săli de antrenament- atletism indoor, squash/tenis de masă și fitness, centru de conferințe, spațiu expozițional, spații administrative, spații comerciale și zone de loisir.

Proiectul este realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții și UAT Constanța.

Până când stadionul modern va fi gata, Farul Constanța își va disputa în continuare meciurile de acasă pe arena centrală a bazei de la Ovidiu.