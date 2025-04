În următoarea perioadă, stadionul Dinamo, dar și cele de la Timișoara și Constanța ar urma să fie ridicate cu bani de la Compania Națională de Investiții. Aceste proiecte ar putea fi ”blocate” cel puțin pentru un an, spune Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani și, în paralel, președintele Consiliului Județean Botoșani.



Iftime a postat un videoclip alături de primarul Cosmin Andrei, cu care a fost ”la cuțite” în ultima perioadă din cauza întârzierii proiectului pentru noul stadion din Botoșani. Cei doi au ajuns la un acord pentru reconstruirea vestiarelor la finalul acestui sezon. În plus, și gazonul ar urma să fie schimbat.



Printre altele, Iftime spune că țara noastră trece printr-o situație dificilă din punct de vedere financiar, motiv pentru care statul ar putea să amâne și mai mult construcția arenelor puse deja de ceva vreme pe ”hold”.



Valeriu Iftime: ”Cred că toate stadioanele vor fi afectate”



„După mai multe încercări de-ale mele, chiar am dat palma. Au fost niște întârzieri din partea Primăriei pentru noul stadion, depuneri de documente și multe altele, noi am discutat dar nu putem face nimic anul ăsta, e mai complicat financiar pentru țara asta a noastră și e greu ca anul ăsta să construiești stadionul. Am avut o discuție caldă cu dânsul, a acceptat că lucrurile trebuiesc făcute. Sper s-o facem, suntem într-o zonă normală.



În opinia mea, poți face doar documente anul ăsta și cred că multe stadioane vor fi întrerupte anul ăsta. Există o problemă financiară mare pentru România și cheltuielile care nu sunt urgente și nu produc bani, s-ar putea să fie un pic întârziate.



(n.r. - deci spuneți că ar fi o problemă și cu stadioanele Dinamo, Timișoara sau Constanța?) Așa cred! Eu cred că toate vor fi afectate, România nu are bani acum. Sunt contracte mature care trebuie finalizate, asta e tema, eu cred că face bine Ministerul Dezvoltării. Contracte noi e greu să începi anul ăsta și cele care nu sunt foarte, foarte importante s-ar putea să fie un pic trase pe dreapta. Așa cred”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Noul stadion Dinamo



Noul stadion Dinamo ar urma să aibă o capacitate de 25.059 locuri și va fi folosită pentru meciurile de fotbal și rugby.



Potrivit informațiilor apărute în spațiul public în ultimele luni, stadionul celor de la Dinamo va costa 170 de milioane de euro și va fi al doilea cel mai scump din România, după Arena Națională.