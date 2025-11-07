"Baciul" a dezvăluit că a avut o discuție directă cu prim-ministrul Ilie Bolojan pentru a stabili o ordine a investițiilor.



Președintele celor de la Farul așteaptă acum ca Guvernul să anunțe care vor fi primele arene care vor intra în programul de construcție, bazat pe o analiză pe care el însuși a furnizat-o.



"Un clasament bazat doar pe realitățile sportive"



Gică Popescu a explicat că i s-a cerut să facă o prioritizare a orașelor care au nevoie de stadioane noi, însă decizia finală aparține Executivului.



„Păi, așteptăm să... să se anunțe care sunt stadioanele cu care se va începe acest... acest program de construcție a stadioanelor. Am avut o discuție cu domnul prim-ministru și mi-a cerut să-i fac o... o situație, cum văd eu din punct de vedere sportiv, un clasament al orașelor care... care doresc să construiască stadioane”, a spus Gică Popescu.



Acesta a subliniat că analiza sa este pur tehnică: „Am făcut acest punct de vedere, repet, bazându-mă doar pe realitățile sportive, pe care domnia sa și guvernul trebuie să ia o hotărâre care vor fi stadioanele care se vor construi primele”.



Declarațiile lui Popescu vin într-un context extrem de neclar pentru arena din Constanța. Proiectul de 490 de milioane de lei părea blocat, mai ales după ce Guvernul a adoptat un act normativ care suspendă noile investiții publice până în 2027, pentru a menține echilibrul bugetar.

Pe de altă parte, Primăria Municipiului Constanța a emis un comunicat în care susține că informațiile despre blocarea finanțării sunt "eronate" și că arena "Gheorghe Hagi" nu ar fi fost afectată de măsurile de austeritate.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu arena din Constanța și când va fi construită aceasta.

