Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a avut o reacție extrem de dură și a închis definitiv orice discuție legată de un posibil transfer al lui Matei Ilie la Dinamo.



Finanțatorul ardelenilor susține că bucureștenii nu au forța financiară necesară pentru a-l cumpăra pe fundașul central în vârstă de 23 de ani.



Neluțu Varga a răbufnit după oferta lui Dinamo: „Mi-au dat bani de țigări!”



Neluțu Varga a fost tranșant și a transmis un mesaj clar către conducerea dinamovistă. „În vară mi-au oferit bani de țigări, nu au bani să cumpere! Acum nici nu m-au căutat. Am oferte de afară pentru el. Prețul este între 1,5 și 2 milioane de euro, să fie clar!”, a declarat finanțatorul ardelenilor, potrivit GSP.



În perioada de mercato estivală, Dinamo nu s-a putut apropia de suma cerută de CFR Cluj, clujenii solicitând 700.000 de euro plus procente dintr-un transfer ulterior.

„Câinii” ar fi fost dispuși să ofere doar 450.000 de euro, iar plata nu ar fi fost integrală, condiție esențială impusă de CFR.

