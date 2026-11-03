Drăgușin, verdictul care îi dă dureri de cap: „Șanse de 10%“

Drăgușin, verdictul care îi dă dureri de cap: „Șanse de 10%“ Stranieri
SPORT.RO
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Stoperul român a lăsat Tottenham, o echipă amenințată cu retrogradarsa în Premier League, și a semnat cu Fiorentina, care riscă să ajungă în Serie B, în Italia.

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radu dragusinFiorentinaSerie A
Din articol

A știut ceva Fabio Gross (48 de ani), când a plecat cu scandal de la Fiorentina, după numai trei etape din Serie A, spunând că echipa e lipsită de perspective. De atunci, s-a chinuit și înlocuitorul său, Paolo Vanoli (54 de ani).

De la plecarea lui Grosso și venirea lui Vanoli, Fiorentina a disputat șapte partide în campionat: 2 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri. Iar meciurile câștigate au fost la o distanță de aproape două luni unul de celălalt! După 4-2 cu Venezia pe 11 septembrie, ieri, echipa a învins Sassuolo cu același scor, în deplasare. Rezultatul a mai luat presiunea care apăsa asupra lotului și a ridicat un pic echipa în clasament.

În acest moment, după zece etape, Fiorentina e pe 16 din 20, având opt puncte. Formația „viola“ e la doar un punct însă de poziția a 18-a, prima care duce în liga secundă.

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Fiorentina, locul 7 în clasamentul echipelor în pericol

După terminarea rundei cu numărul 10, analiștii de la Football Meets Data au actualizat procentele trecute în dreptul echipelor aflate în pericol de retrogradare. Aici, în această ierarhie nedorită, echipa lui Drăgușin e pe locul 7. Cei de la Football Meets Data consideră că, la ora actuală, sunt șanse de 10%, ca Fiorentina să ajungă în Serie B. În viziunea analiștilor, sunt șase echipe înaintea Fiorentinei pentru care pericolul retrogradării e mai mare. Iată procentele actualizate:

  • Venezia – 72% șanse să ajungă în Serie B
  • Udinese – 47%
  • Monza – 44%
  • Lecce – 38%
  • Parma – 36%
  • Sassuolo – 26%
  • Fiorentina – 10%
  • Cagliari – 8%

În acest moment, lupta pentru „supraviețuire“ e sufocantă, în Serie A. Dovadă și faptul că echipele aflate pe locurile 14-20 sunt despărțite de doar șase puncte. În prima ligă italiană, la finalul celor 38 de etape, ocupantele locurilor 18, 19 și 20 se duc în Serie B. La ora actuală, aceste poziții sunt ocupate de Monza (7 puncte), Udinese (5 puncte) și Venezia (3 puncte).

Interul lui Chivu își are locul asigurat în Top 7

Cei de la Football Meets Data au analizat și partea superioară a clasamentului din Serie A, după terminarea meciurilor din runda cu numărul 10. Concluzia? Interul lui Chivu, pe 2 acum, la trei puncte de liderul Lazio, va încheia sezonul în Top 7.

Iată procentele publicate de Football Meets Data cu privire la șansele următoarelor formații de a încheia campionatul în Top 7:

  • Inter – 99,4%
  • AS Roma – 98%
  • Como – 96%
  • Lazio – 95%
  • AC Milan – 84%
  • Juventus – 73%
  • Napoli – 60%
  • Bologna – 31%
  • Frosinone – 26%
  • Atalanta – 11%
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