Drăgușin, verdictul care îi dă dureri de cap: „Șanse de 10%“

A știut ceva Fabio Gross (48 de ani), când a plecat cu scandal de la Fiorentina, după numai trei etape din Serie A, spunând că echipa e lipsită de perspective. De atunci, s-a chinuit și înlocuitorul său, Paolo Vanoli (54 de ani).

De la plecarea lui Grosso și venirea lui Vanoli, Fiorentina a disputat șapte partide în campionat: 2 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri. Iar meciurile câștigate au fost la o distanță de aproape două luni unul de celălalt! După 4-2 cu Venezia pe 11 septembrie, ieri, echipa a învins Sassuolo cu același scor, în deplasare. Rezultatul a mai luat presiunea care apăsa asupra lotului și a ridicat un pic echipa în clasament.

În acest moment, după zece etape, Fiorentina e pe 16 din 20, având opt puncte. Formația „viola“ e la doar un punct însă de poziția a 18-a, prima care duce în liga secundă.