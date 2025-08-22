Tehnicianul giuleștenilor consideră că jucătorii săi ar fi trebuit să gestioneze mult mai bine avantajul de pe tabelă și să nu le permită adversarilor să marcheze.



"Trebuia să înscriem mai multe goluri și eram mult mai liniștiți. Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul. Să temporizăm. Ne grăbim uneori când avem și alte opțiuni", a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.



"Poate și terenul a influențat jocul"



Antrenorul giuleștenilor a admis că starea gazonului de la Clinceni a înfluențat jocul, însă a insistat că ocaziile ratate sunt principala cauză pentru finalul tensionat de meci. "Trebuie să creștem mai mult în joc. Poate și terenul a influențat jocul nostru, însă am avut acțiuni care puteau decide mult mai devreme jocul", a punctat tehnicianul.



Întrebat despre momentul controversat din minutul 67, Gâlcă a lămurit rapid situația: "N-a dat mâna cu mine (n.r. - Petrila), pentru că eram întors. A dat cu mine după aceea, am vorbit cu el la vestiar. Nu știu de unde și până unde".



În privința posibilelor transferuri, antrenorul Rapidului a rămas evaziv, transmițând că se bazează pe lotul actual. "Vom vedea ce se întâmplă până se închide perioada de transferuri, deocamdată avem jucătorii noștri", a încheiat Gâlcă.



Rapid s-a impus prin golurile marcate de Constantin Grameni (16') și Elvir Koljic (21'), în timp ce pentru Metaloglobus a punctat Ely Fernandes (43').

Rapid a ajuns la 15 puncte după 7 etape, la un singur punct distanță de liderul Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin. În următoarea etapă, giuleștenii vor juca pe teren propriu în compania echipei de pe locul trei, UTA Arad.



De partea cealaltă, Metaloglobus rămâne cu un singur punct după șapte etape și este pe ultimul loc. În runda următoare, echipa pregătită de Mihai Teja o va întâlni pe FC Argeș, în deplasare.

