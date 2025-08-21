În cadrul conferinței de presă, Costel Gâlcă a fost întrebat și despre zvonurile din mercato privind Rapid. Giuleștenii și-ar fi manifestat interesul pentru Ianis Hagi (liber de contract) și Vladislav Blănuță (FC U Craiova).



Ianis Hagi și Vladislav Blănuță, la Rapid? Reacția lui Costel Gâlcă

Gâlcă a admis că o sosire a lui Ianis Hagi "ar ajuta foarte mult Rapid", însă a refuzat să vorbească mai mult despre această variantă.



"Deocamdată, sunt importanți jucătorii noștri. După aceea, vedem ce se va întâmpla. Am mai spus, Ianis Hagi e un jucător important în fotbalul românesc și ne poate ajuta foarte mult.



Blănuță? Vă dau același răspuns. Importanți sunt jucătorii noștri, cei pe care îi avem. După vom vedea cine va veni, cine nu va veni", a spus Gâlcă, la conferința de presă.

Ianis Hagi (26 de ani) este liber de contract de la începutul lunii iulie, după ce înțelegerea cu Rangers i-a expirat. Pe lângă Rapid, o altă variantă a mijlocașului ofensiv ar fi fost Maccabi Tel Aviv (Israel), însă un anunț oficial întârzie să apară în privința fiului "Regelui".



Vladislav Blănuță (23 de ani) a revenit la FC U Craiova în această vară, după împrumutul la U Cluj. Între timp, clubul lui Adrian Mititelu a fost retrogradat în liga a treia.

