Galca, aproape de revenirea in Liga I! Surpriza uriasa: cine vrea sa-l aduca pe fostul campion

Dan Alexa e favorit sa preia Dinamo, in cazul in care Florin Bratu va fi indepartat din Stefan cel Mare dupa meciul cu Iasi. Ionut Negoita e nemultumit de transferurile facute de antrenor si de rezultatele slabe, iar acum vrea sa-l puna pe Dan Alexa in locul lui Bratu.

Asta ar elibera un loc la Dunarea Calarasi, nou-promovata cu inceput bun de sezon. Oficialii echipei se gandesc sa-l aduca pe Costel Galca in locul lui Alexa, daca acesta va ajunge la o intelegere cu sefii lui Dinamo si va pleca, scrie Spy News.

Costel galca e liber de contract dupa despartirea de Al Fayha si asteapta un semn de la echipele din Liga I. Galca a antrenat-o un sezon pe FCSB, alaturi de care a castigat titlul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii. Galca a ajuns apoi in La Liga, la Espanyol si a mai trecut pe la Al Taawon.