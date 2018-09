Dinamo INGHEATA salariile jucatorilor: "Sa se trezeasca! E grav daca nu sunt constienti de asta!" Ultimele informatii despre situatia lui Bratu

Dinamo se afla pe locul 10 dupa 8 etape si se afla intr-o situatie critica.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, afirma ca postul lui Florin Bratu nu este in pericol. Cei care ar trebui sa-si faca griji sunt jucatorii. Oficialul dinamovist trage un semnal de alarma si afirma ca jucatorii se vor trezi cu restante salariale daca nu duc echipa pe loc de play-off.

David a vorbit si despre situatia lui Nistor. Dinamo nu a primit nicio oferta oficiala din partea FCSB pentru transferul mijlocasului, iar jucatorul negociaza intens prelungirea contractului cu echipa din "Stefan cel Mare".

"Cu Florin trebuie sa avem rabdare. Chiar daca a mai facut unele greseli, este un antrenor tanar cu care trebuie sa avem rabdare. Ar trebuie sa ne luam privirea de la el si sa ne uitam si la jucatori pentru ca de ei nu vorbeste nimeni. Vreau sa le transmit un mesaj foarte clar: 100% vor plati si ei, nu doar antrenorul. Au venit 5 jucatori in aceasta vara. Ei stiu doar sa aiba cereri, dar nu este normal sa si ofere? Vorbesc despre rezultate si despre ce se vede pe teren. Va anunt ca daca vor avea restante fata de club si fata de suporteri, vom avea si noi restante fata de ei. Asta e solutia. Noi (n.red. conducerea) ne-am facut treaba. Sa se trezeasca! Ei trebuie sa fie etapa de etapa pe loc de play-off. Daca ei nu sunt constienti de acest lucru, e grav.

Noi nu am primit nimic oficial la club, nici oferta de la FCSB. Nistor mai are contract doi ani cu Dinamo si suntem in negocieri pentru prelungire. Ceea ce a cerut el nu este de nerealizat", a declarat Alexandru David la ProX.