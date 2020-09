"FCSB s-a calificat in turul 3 doar dupa penalty-uri! Echipa are probleme URIASE!" Ce au scris jurnalistii cehi inaintea meciului cu Slovan Liberec

De la ora 20:30 FCSB va infrunta Slovan Liberec, intr-o partida din turul 3 preliminar al Europa League, care va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro

Disputarea meciului a fost pusa sub semnul intrebarii din cauza numarului mare de fotbalisti depistati pozitiv cu noul coronavirus la FCSB.

Jurnalistii cehi au urmarit evolutia situatiei "ros-albastrilor" si au notat fiecare detaliu. Ei au scris si despre discutiile dintre Gigi Becali si Ioan Niculae, pentru schimbul de jucatori, dar si despre transferurile de ultim moment realizate de FCSB.

"Gigi Becali a reusit, in cele din urma, sa aduca in graba doi jucatori de la Hermannstadt, strict pentru partida cu Slovan. Adversara lui Liberec a strans suficienti fotbalisti, iar meciul din Europa League se joaca. E asta o veste buna?", s-au intrebat cei de la publicatia iSport.cz, care au tinut sa mentioneze si ca printre cei depistati pozitiv recent se afla si Dennis Man.

Pe langa situatia cauzata de Covid-19, jurnalistii de la iRozhlas.cz au punctat si problemele pe care le are gazonul de pe Arena Nationala. In plus, acestia s-au referit la FCSB ca fiind Steaua.

"FCSB se confrunta cu probleme uriase din cauza coronavirusului inca de saptamana trecuta. Testele de dinaintea meciului cu Backa Topola au relevat 17 persoane infectate, dintre care 9 jucatori.

Clubul, mai cunoscut ca Steaua Bucuresti, a jucat slab in Serbia si a trecut in turul urmator abia dupa loviturile de departajare. Dupa prelungiri, duelul salbatic s-a incheiat 6-6. Duminica, FCSB a invins-o pe nou-promovata FC Arges, cu 3-0, in campionatul Romaniei", au scris cehii.