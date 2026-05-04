Cordea este golgheterul CFR-ului în Superliga României, ajungând astăzi de la punctul cu var la a 13-a reușită din stagiune pentru echipa sa.
Cordea a penalizat o gafă incredibilă
Golul a fost posibil după o eroare majoră. Tobias Christensen a lovit mingea cu mâna în propriul careu, după ce a căzut într-un duel fizic.
Arbitrul Florin Andrei nu văzuse inițial hențul, însă unul dintre asistenți a semnalizat încălcarea regulamentului.
Echipele de start
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Al. Dobre, Paraschiv, Talisson
- Rezerve: Briciu, Șimonia - Ciobotariu, Todoran, Sălceanu, Moruțan, Hazrollaj, A. Șucu, Burmaz
- Antrenor: Costel Gâlcă
- CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Zahovic
- Rezerve: Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, D. Djokovic, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Șfaiț, Gligor, Alibek Aliev
- Antrenor: Daniel Pancu