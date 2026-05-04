Balaj a susținut, pe de o parte, că ideal ar fi să nu câștige campionatul Universitatea Craiova, din perspectiva suporterului imparțial care vrea suspans.

Opinia lui Cristi Balaj

Pe de altă parte, el a recunoscut că oltenii au format cea mai solidă echipă din țară în sezonul curent, motiv pentru care îi vede campioni.

„Pentru suporterul imparțial, ideal ar fi să nu câștige Craiova și să fie mult mai interesant campionatului, chiar dacă opinia mea e că titlul va merge la Craiova.

A fost cea mai solidă echipă, dar în final au fost multe echipe montate”, a declarat Cristi Balaj, potrivit digisport.ro.

Balaj, verdict după faza controversată din Craiova - Dinamo 2-1

Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo (2-1) a fost decis de o fază controversată, în prelungirile partidei. La scorul de 1-1, Steven Nsimba (29 de ani) vine din spatele apărătorilor, preia o minge, iar de acolo pleacă acțiunea din care același Nsimba a deschis scorul. Asistentul lui Szabolcs Kovacs a lăsat jocul ”să curgă”, spre disperarea băncii tehnice a dinamoviștilor.

Imediat după golul marcat de olteni, Zeljko Kopic și Florentin Petre i-au cerut explicații centralului. Cei doi au cerut ca faza să fie analizată de VAR, dar nu l-au convins pe Kovacs, care le-a împărțit câte un cartonaș galben.

Mai multe voci importante din aribtrajul românesc s-au pronunțat asupra fazei care a decis meciul din Bănie, iar verdictul a fost clar. Cristi Balaj, fostul arbitru, spune că decizia corectă ar fi fost acordarea unui ofsaid.

Balaj: „Arbitrul asistent este cel care trebuia să ridice fanionul”

„Nici măcar nu a fost o fază complicată. Jucătorul atacant de la Craiova se afla în poziția de ofsaid din cauza faptului că a participat activ la joc, a intrat în posesia mingii, trebuia să fie declarat ofsaid.

Arbitrul asistent este cel care trebuia să ridice fanionul, iar dacă a ratat acest lucru, atât timp cât jocul nu a fost reluat și s-a făcut analiza în camera VAR, obligatoriu trebuia să le spună colegilor din camera VAR să analizeze și poziția de ofsaid”, a spus Cristi Balaj, pentru Sport.ro.

După acest rezultat, Universitatea Craiova își continuă cursa spre titlu. Are 45 de puncte și este lider în Superligă, cu trei puncte avans față de urmăritoarea U Cluj, iar în următoarea etapă se va duela cu CFR Cluj, în deplasare.

Dinamo rămâne pe locul patru, cu 34 de puncte, dar poate pierde și această poziție dacă Rapid o va învinge pe CFR Cluj în această etapă.