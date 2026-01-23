SC Oțelul Galați și atacantul croat Gabriel Debeljuh au semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2026, cu posibilitatea prelungirii înțelegerii pentru încă un an competițional.

Gabriel Debeljuh, acord cu Oțelul Galați

Gabriel Debeljuh (1.88 metri și 29 de ani) vine la Oțelul din postura de jucător liber de contract, după ce până anul trecut a reprezentat gruparea Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

În momentul transferului la formația covăsneană, în iulie 2023, cota fotbalistului de origine croată era, conform site-urilor de specialitate, de 1.400.000 de euro. El făcea atunci pasul de la CFR Cluj, club cu care a cucerit două titluri de campion al României și Supercupa.

În fotbalul românesc, Debeljuh ajungea în iulie 2019, fiind înregistrat de FC Hermannstadt, după experiențe în Italia la Torino, Piacenza, Mantova și Este.

„Vin la un club de tradiție, club care a câștigat Campionatul și Supercupa României și vreau să demonstrez că la 29 de ani încă mai am multe de oferit pentru fotbal. Aici, în România, am avut ani foarte buni și consider că pot fi la același nivel și în tricoul Oțelului, noua mea echipă. Noii mei colegi m-au primit excelent, vreau ca împreună să le oferim suporterilor multe satisfacții. Hai, Oțelul, ne vedem pe stadion!”, a declarat Gabriel Debeljuh, conform ascotelul.ro.

Un atacant experimentat

În Superliga, Cupa României și în Supercupă, a strâns 150 de partide oficiale, marcând pentru cele 3 echipe pe care le-a reprezentat 48 de goluri. El a oferit și 6 assist-uri.

Noul atacant roș-alb-albastru are și experiență europeană considerabilă, cu CFR Cluj disputând 28 de partide în preliminariile UEFA Champions League, precum și în grupele Europa League și Conference League. A produs 10 goluri în aceste evenimente: 9 marcate și o pasă decisivă.

În întreaga sa carieră, Gabriel a disputat 285 de meciuri. Și-a trecut de 82 de ori numele pe lista marcatorilor și a furnizat 8 pase de gol.

