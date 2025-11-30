Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, din centrarea lui Ikoko.

Gabi Torje: ”E revoltător că Laszlo Balint zice de arbitru!”

După meci, Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, s-a arătat nemulțumit de arbitrajul jocului și a dat de înțeles că Dinamo a fost avantajată de centralul Iulian Călin, care le-a permis ”Câinilor Roșii”. să tragă de timp.

Gabi Torje, fostul atacant dinamovist, a auzit ce a spus antrenorul Oțelului Galați și a ținut să îi dea replica.

”Ceea ce e revoltător este că zice de arbitru că i-a lăsat pe dinamoviști să tragă de timp. În meciul tur, a fost domnul Kovacs, Szabolcs Kovacs, care n-a dat un penalty pentru Dinamo, care i-a lăsat pe cei de la Oțelul în ultimele 20 de minute să stea pe jos, la 2-1 pentru Oțelul, au fost două faulturi de galben și nu le-a sancționat.

Acum să nu ne uităm că… Dinamo a făcut exact ce trebuie să facă o echipă când simte că nu mai poate marca un gol, a ținut de rezultat, a fost pragmatică, dacă a trebuit să stea pe jos, a stat pe jos.

Luni sau marți, doar dânsul, pentru că va face analiza meciului, va mai vedea aceste lucruri. Restul le vor uita, importante sunt cele trei puncte care au ajuns la Dinamo”, a spus Gabi Torje la Digisport.

Ce a declarat Laszlo Balint după meci

„Cred că am făcut o partidă foarte bună. Vreau să îi felicit pe băieți pentru că nivelul jocului nostru a fost bun. Dinamo a avut controlul prin posesia care te macină ușor, ușor. Am știu să ducem posesia lor îmtr-o anumită zonă. În a doua repriză cred că am dominat autoriar, aș putea spune. Am avut și câteva ocazii de a marca.

Rămânem cu nimic din acest meci, la începutul unei săptămâni foarte grele pentru noi. Felicit băieții pentru efortul depus și mergem mai departe. I-am reproșat arbitrului că a permis foarte multe trageri de timp, i-am spus că asta a fost părerea mea. Cred că a stat un minut ca să se facă înlocuirea. Și noi am jucat în 10 oameni când s-a accidentat Pedro Neto. E un arbitru pe care îl respect. Ni s-a transmis că s-a jucat fără VAR.

Una peste alta, faptul că Dinamo s-a folosit de toate mijloacele pe care le-a avut în ultimele 15-20 de minute spune multe despre prestația noastră. Nivelul jocului îi îndreptățește să spere la câștigarea campionatului. Noi ne vedem de treaba noastră. Echipa e într-un progres, dar nu reușim să câștigăm puncte.

E o lege care nu a fost aprobată, la nivel de club va trebui să existe o analiză. Nu aș vrea să mă pronunț pentru că nu sunt în măsură. Această lege s-ar reflecta în bugetele cluburilor pentru că sunt jucători cu contracte anuale. Nu știu dacă doar noi suntem în situația asta. Vom vedea ce va fi de făcut dacă va fi promulgată legea.

Am vorbit cu secundul meu și în sezonul 2020/2021, când am promovat cu UTA, am pierdut cu FCSB dintr-o fază similiară. Moruțan ne-a dat gol de la 17 metri cu capul, jucător de 1,70m. Puteam face cu toții mai mult. Nu am avut mari probleme din punct de vedere defensiv. Trebuie să ne adunăm, să vedem ce reușim să facem, sunt câțiva jucători care au reclamat probleme medicale.”, a spus Laszlo Balint.

