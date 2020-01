Gabi Tamas trage tare ca sa fie pe teren cu Islanda: "Cine zice asa ceva, e un prost!" Ce l-a deranjat pe fundasul Astrei

Gabi Tamas e pregatit sa revina la echipa nationala.

Tamas a fost om de baza in echipa Astrei, pentru care a jucat 14 meciuri in acest sezon. Echipa din Giurgiu este pe locul 2 in Liga 1, cu 43 de puncte, fiind la un singur punct in spatele liderului CFR Cluj.

Fundasul spune ca daca va continua sa evolueze bine pe teren, isi doreste sa fie convocat la echipa nationala. Tamas a avut si un atac in directia celor care spun ca nu vor sa vina la echipa nationala, pe care i-a numit "prosti".

"N-am apucat sa vorbesc cu Mirel Radoi, pana in martie mai este. Eu daca imi voi face meseria pe teren si daca voi juca bine, va dati seama ca imi doresc sa fiu convocat. Dar convocarile le fac ei, cei din staff-ul nationalei, nu am avut niciodata de obiectat ca am fost chemat sau nu. Mai este o luna si ceva, eu sper sa imi fac meseria cat mai bine pe teren si sa ii fortez sa ma cheme.

Am zis vreodata ca nu imi doresc sa fiu la echipa nationala? Cine zice asa ceva, e un prost, nu poti sa spui ca nu iti doresti", a spus Tamas.

Romania o intalneste pe Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020, pe 26 martie.