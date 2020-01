Pedeapsa ASPRA pentru Gabi Tamas! Instanta din Israel a dat verdictul: sanctiunea primita dupa ce a fost prins la volan sub influenta alcoolului

Gabi Tamas si-a aflat pedeapsa finala in cazul dosarului din Israel.

Gabi Tamas a fost implicat in doua incidente in perioada in care juca pentru Hapoel Haifa, in Israel. Fundasul roman a condus de doua ori sub influenta alcoolului si instanta a stabilit sanctiunea finala dupa contopirea pedepselor.

Conform jurnalistilor de la sports.walla.co.il, Gabi Tamas va avea permisul suspendat 7 ani. Fundasul a primit si o amenda de 516 euro in acelasi dosar.

Tamas nu a fost prezent la judecata din Israel, iar avocatul lui a sustinut ca romanul s-a temut de o pedeapsa mai aspra. "Politia a solicitat o pedeapsa cu inschisoarea pentru ca este o persoana publica si starneste interesul celor din media", a declarat Moshe Bronstein, avocatul jucatorului.

Gabi Tamas: "Nu ai voie sa bei nici macar o bere"

Gabi Tamas dezvaluia pentru sport.ro ca a mai fost implicat intr-un incident in care bause o singura bere:

"Primul proces al meu de care nu stiati s-a amanat pana in ianuarie. In primul an cand am fost in Israel am mai comis-o o data, bausem o bere, care nu ai voie sa bei nici macar o bere. M-au prins, aveam alcoolemia foarte mica, dar putin peste limita. A fost un proces, a fost amanat dupa care a venit problema asta mai mare la un an", spunea Tamas in luna noiembrie a anului trecut.