Schema lui Rotaru: culisele războiului psihologic prin care Craiova a destabilizat U Cluj în lupta pentru titlu

Finanțatorul oltenilor a explicat strategia din spatele succesului în fața celor de la U Cluj (5-0), partidă care a desemnat campioana din SuperLiga. Pentru a obține un avantaj, conducerea clubului a apelat la acțiuni menite să slăbească psihic moralul ardelenilor înainte de fluierul de start.

Prima mutare din schema tactică a fost lansarea unui zvon, potrivit căruia echipa din Bănie l-ar fi contactat deja pe Edvinas Gertmonas, portarul titular al clujenilor. Mișcarea a avut efectul scontat, staff-ul oaspeților luând decizia să nu îl utilizeze pe lituanian în duelul direct.

„Mi-a venit ideea genială să dau un zvon la U Cluj că Gertmonas a fost contactat de Universitatea Craiova, ceea ce e fals. Asta înainte de meciul de campionat, ultimul. Se pare că au luat decizia să îl schimbe. Din punctul meu de vedere, Gertmonas fiind cel mai bun jucător al lor, numărul 1. Ei, și ne-a ieșit, ca să zic așa”, a explicat Mihai Rotaru. Acesta a menționat că discuțiile reale cu agentul portarului avuseseră loc cu mult timp în urmă, „înainte ca să înceapă play-off-ul”.