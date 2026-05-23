Schema lui Rotaru: culisele războiului psihologic prin care Craiova a destabilizat U Cluj în lupta pentru titlu

Mihai Rotaru a detaliat tactica prin care Universitatea Craiova și-a intimidat adversarii înainte de meciul decisiv.

Finanțatorul oltenilor a explicat strategia din spatele succesului în fața celor de la U Cluj (5-0), partidă care a desemnat campioana din SuperLiga. Pentru a obține un avantaj, conducerea clubului a apelat la acțiuni menite să slăbească psihic moralul ardelenilor înainte de fluierul de start.

Prima mutare din schema tactică a fost lansarea unui zvon, potrivit căruia echipa din Bănie l-ar fi contactat deja pe Edvinas Gertmonas, portarul titular al clujenilor. Mișcarea a avut efectul scontat, staff-ul oaspeților luând decizia să nu îl utilizeze pe lituanian în duelul direct.

„Mi-a venit ideea genială să dau un zvon la U Cluj că Gertmonas a fost contactat de Universitatea Craiova, ceea ce e fals. Asta înainte de meciul de campionat, ultimul. Se pare că au luat decizia să îl schimbe. Din punctul meu de vedere, Gertmonas fiind cel mai bun jucător al lor, numărul 1. Ei, și ne-a ieșit, ca să zic așa”, a explicat Mihai Rotaru. Acesta a menționat că discuțiile reale cu agentul portarului avuseseră loc cu mult timp în urmă, „înainte ca să înceapă play-off-ul”.

Cupa României, folosită ca instrument de presiune

Pe lângă dezinformarea legată de transfer, oltenii s-au folosit și de trofeul Cupei României, câștigat cu doar câteva zile în urmă tot în fața formației de pe Cluj Arena, pe care l-au plasat strategic la marginea terenului pentru a servi drept memento pentru adversari.

„Am analizat unde să o punem. O punem la intrarea în stadion să o vadă ei o singură dată, să aibă sentimentul de loseri, sau o punem la tunel și să o vadă de 5-6 ori la trecerea din tunel pe teren? Am analizat, am vorbit și cu mental coach, am vorbit cu toată lumea. Am stabilit că e mai bine să o vadă de mai multe ori ca să li se inducă ideea că noi suntem campioni. Am pus Cupa pe teren, au văzut-o în permanență. Au ieșit să inspecteze terenul, era acolo, s-au întors, era acolo, au ieșit la încălzire, era acolo… Și normal că îți creează o anumită stare”, a mai spus Mihai Rotaru.

Chiar dacă a absentat în meciul de titlu, Edvinas Gertmonas a avut un sezon solid. Potrivit datelor CIES Football Observatory, portarul evaluat la 1,4 milioane de euro și cu 25 de selecții în naționala Lituaniei a fost inclus în echipa ideală a sezonului curent din competiția internă.

