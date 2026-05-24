Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român

Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Feyenoord a avut în trecut în vizor un actual campion al Superligii României.

TAGS:
Nicusor BancuSuperligaMihai RotarufeyenoordUniversitatea Craiova
Din articol

Feyenoord a avut în trecut în vizor un actual campion al Superligii României.

Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a povestit cum, în trecut, Feyenoord le-a făcut oltenilor o ofertă de 2 milioane de euro pentru serviciile căpitanului din Bănie, Nicușor Bancu.

Internaționalul român, cotat în prezent la 1 milion de euro, este legitimat la Universitatea Craiova din vara lui 2014, când oltenii au plătit 80.000 de euro pentru transferul său de la FC Olt Slatina

Rotaru a explicat că Bancu a mai avut de-a lungul carierei sale oferte și de la PAOK Salonic, club care este antrenat în clipa de față de românul Răzvan Lucescu. Niciuna nu a ajuns însă în stadiu final de negocieri.

”Din păcate, eu am fost de vină că a rămas aici. Prima ofertă cred că am avut-o de la Feyenoord pentru el, undeva la 2 milioane de euro. La vremea respectivă era un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Chiar făcea mai mulți bani, dar a rămas.

Au mai fost 2-3 oferte de la PAOK. Dar acolo au fost niște neînțelegeri vizavi de structura tranzacției și așa mai departe. Cumva, am greșit față de el la vremea respectivă dar n-am greșit față de Universitatea Craiova. 

Dacă va veni acum o ofertă, va conta decizia lui!”, a spus Mihai Rotaru, potrivit fanatik.

Nicușor Bancu, după ce a câștigat titlul cu Craiova: ”Îmi pare rău pentru tata că nu mai este printre noi să mă vadă. Mi-am îndeplinit un vis”

Universitatea Craiova a făcut eventul, după ce i-a luat fața lui ”U” Cluj atât în Cupa României, cât și în Superliga României.

”Mă bucur că mi-am îndeplinit visul după atâția ani. O bucurie mare pentru familia aceasta a Craiovei. Mulțumesc familiei, îmi pare rău pentru tata că nu mai este să mă vadă cum am cucerit eventul. Era cel mai mare fan al meu, mă vede de sus.

Vreau să îi mulțumim și lui Mirel Rădoi, a făcut o treabă foarte bună, apoi i-a lăsat echipa domnului Filipe, iar el a preluat-o și a făcut-o foarte bine. Acel moment de la Atena a fost un moment foarte greu. S-a văzut că se poate face performanță la Craiova.

Mă bucur că am reușit să marcăm multe goluri, a fost și acel cartonaș roșu, dar cred că oricum am făcut un meci mai bun decât ei și am meritat acest trofeu în această seară. Nu era nimic plănuit pentru petrecere, acum ne vom bucura”, a spus Nicușor Bancu la Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
ULTIMELE STIRI
”Așa se scrie istoria”! Cele patru echipe promovate în Liga 2
”Așa se scrie istoria”! Cele patru echipe promovate în Liga 2
Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, în direct la Pro TV și LIVE pe VOYO
Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, în direct la Pro TV și LIVE pe VOYO
Toate meciurile din ultima etapă din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 18:00!
Toate meciurile din ultima etapă din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 18:00!
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins

Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul



Recomandarile redactiei
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
Liverpool vrea să se despartă de fotbalistul crescut de Klopp. ”Cormoranii” cer 30.000.000 de €
Liverpool vrea să se despartă de fotbalistul crescut de Klopp. ”Cormoranii” cer 30.000.000 de €
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu
Controverse uriașe după lupta dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven! Final dramatic în Egipt
Controverse uriașe după lupta dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven! Final dramatic în Egipt
Alte subiecte de interes
Dramă pentru Nicușor Bancu! Tatăl său s-a sinucis
Dramă pentru Nicușor Bancu! Tatăl său s-a sinucis
Nicușor Bancu a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova: "Nu depinde doar de mine"
Nicușor Bancu a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova: "Nu depinde doar de mine"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
CITESTE SI
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

stirileprotv Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

stirileprotv Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

stirileprotv Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!