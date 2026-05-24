Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a povestit cum, în trecut, Feyenoord le-a făcut oltenilor o ofertă de 2 milioane de euro pentru serviciile căpitanului din Bănie, Nicușor Bancu.

Internaționalul român, cotat în prezent la 1 milion de euro, este legitimat la Universitatea Craiova din vara lui 2014, când oltenii au plătit 80.000 de euro pentru transferul său de la FC Olt Slatina

Rotaru a explicat că Bancu a mai avut de-a lungul carierei sale oferte și de la PAOK Salonic, club care este antrenat în clipa de față de românul Răzvan Lucescu. Niciuna nu a ajuns însă în stadiu final de negocieri.

”Din păcate, eu am fost de vină că a rămas aici. Prima ofertă cred că am avut-o de la Feyenoord pentru el, undeva la 2 milioane de euro. La vremea respectivă era un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Chiar făcea mai mulți bani, dar a rămas.

Au mai fost 2-3 oferte de la PAOK. Dar acolo au fost niște neînțelegeri vizavi de structura tranzacției și așa mai departe. Cumva, am greșit față de el la vremea respectivă dar n-am greșit față de Universitatea Craiova.

Dacă va veni acum o ofertă, va conta decizia lui!”, a spus Mihai Rotaru, potrivit fanatik.

Nicușor Bancu, după ce a câștigat titlul cu Craiova: ”Îmi pare rău pentru tata că nu mai este printre noi să mă vadă. Mi-am îndeplinit un vis”

Universitatea Craiova a făcut eventul, după ce i-a luat fața lui ”U” Cluj atât în Cupa României, cât și în Superliga României.

”Mă bucur că mi-am îndeplinit visul după atâția ani. O bucurie mare pentru familia aceasta a Craiovei. Mulțumesc familiei, îmi pare rău pentru tata că nu mai este să mă vadă cum am cucerit eventul. Era cel mai mare fan al meu, mă vede de sus.

Vreau să îi mulțumim și lui Mirel Rădoi, a făcut o treabă foarte bună, apoi i-a lăsat echipa domnului Filipe, iar el a preluat-o și a făcut-o foarte bine. Acel moment de la Atena a fost un moment foarte greu. S-a văzut că se poate face performanță la Craiova.

Mă bucur că am reușit să marcăm multe goluri, a fost și acel cartonaș roșu, dar cred că oricum am făcut un meci mai bun decât ei și am meritat acest trofeu în această seară. Nu era nimic plănuit pentru petrecere, acum ne vom bucura”, a spus Nicușor Bancu la Digi Sport.