Fotbalul revine in prim-plan! Anuntul MOMENTULUI facut de conducerea LPF: "Disputam toate meciurile ramase de jucat din sezon!" Cate echipe vor fi din sezonul urmator

Secretarul general al LPF a facut un anunt important in ceea ce priveste reluarea fotbalului romanesc.

Dupa ce a publicat datele la care sezonul de Liga 1 ar putea fi reluat, in cazul in care starea de urgenta nu va fi prelungita, LPF vine cu declaratii noi, prin secretarul general, Justin Stefan, in legatura cu reluarea campionatului.

"In ceea ce priveste competitia, Liga 1, avem un obiectiv clar, si anume sa disputam toate meciurile ramase de jucat in acest sezon. Numai in acest fel putem sa ramanem in contractul pe care il avem la momentul acesta, fara sa intervina modificari, mai ales in ceea ce priveste suma pe care urmeaza sa o plateasca partenerul nostru media. O diminuare a numarului de meciuri nu este luata in calcul si nici nu cred ca poate fi luata in calcul deoarece pot aparea anumite dispute juridice.

Daca incepem la 5 iunie pe programul transmis azi catre FRF am putea termina la data de 25 iulie. Ar mai fi dupa aceea finala de Cupa Romaniei. De principiu, in cel mai bun caz, probabil vorbim de o saptamana de vacanta intre sezoane. E clar ca mult timp de acum inainte vom discuta de un fotbal fara spectatori. Cred ca acel numar de 240 de oameni se refera, mai degraba, la cei care intra in meci, in organizare, in zona de particirae si in niciun caz la publicul spectator", a declarat Justin Stefan pentru Telekom Sport.

"Nu se pune problema cresterii numarului de echipe!"

Intrebat despre numarul echipelor din campionat incepand cu sezonul urmator, secretarul general a afirmat ca nu se poate lua in calcul cresterea acestuia, mai ales in contextul crizei economice cauzata de pandemie.

"Nu cred ca azi, intr-un moment cu probleme economice s-ar putea pune problema cresterii numarului de echipe. O data, pentru ca s-ar diminua drepturile de televizare incasate de fiecare club de Liga 1 si in al doilea rand, daca mi-ar veni un numar mai mare de echipe din Liga 2 s-ar putea ca ele sa nu aibe o stabilitate financiara care sa imi asigure o continuitate in ceea ce priveste Liga 1. Pana acum nu ne-am confruntat cu un scenariu care ar putea sa apara la un moment dat, sa se retraga o echipa in timpul campionatului", a spus secretarul general al LPF.