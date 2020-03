ULTIMA ORA | Cluburile si LPF au stabilit 3 scenarii pentru restul sezonului! "E posibil sa nu se mai dispute meciuri"

Directorul general de la Viitorul a facut anuntul.

Cristian Bivolaru, directorul general al constantenilor, a dezvaluit ca LPF si cluburile au alcatuit un grup unde se schimba idei si se alcatuiesc scenarii in contextul crizei provocate de coronavirus. In urma discutiilor au rezultat 3 scenarii, existand si posibilitatea ca meciurile ramase din aceste sezon sa nu se mai dispute.

"Scenariul cu 18 echipe de la anul si fara retrogadare in acest sezon este posibil. De la intreruperea campionatului am creat un grup al cluburilor impreuna cu LPF in care facem schimb de idei, de informatii si, din tot ce a aparut, ca variante comentate pe acest grup, au rezultat trei scenerii: scenariul optimist, in care campionatul se incheie cu disputarea tuturor meciurilor, scenariul mai realist, in care se vor putea disputa niste meciuri atat in campionat, cat si in Cupa, dar pe un alt format agreat, si scenariul pesimist, in care nu se vor mai disputa meciuri sezonul acest.

Eu cred insa, asa cum am vazut in ultimele zile ca exista o tendinta care pleaca dinspre UEFA, dinspre aosciatia ligilor si chiar dinpre cea a cluburilor, toti vor sa gaseasca solutiide iesire din criza si se discuta despre inceperea noului sezon al cupelor europene cat mai tarziu posibil, undeva in august, pentru a da posibilitatea campionatelor nationale sa duca la bun sfarsit meciurile", a spus Bivolaru, la PRO X.