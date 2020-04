Vestea care va infuria antrenorii din Liga 1! Oficialii LPF au anuntat cum ar putea fi structurat sezonul urmator: "Miza e sa incepem tot cu 14 echipe!"

Majoritatea antrenorilor din Liga 1 isi doresc sa dispara sistemul play-off / play-out, dar si un campionat cu 16 sau 18 echipe.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a reactionat in urma variantelor propuse de Cornel Sfaiter, managerul lui Sepsi.

Cornel Sfaiter a venit cu doua variante, prima, in cazul in care se va relua campionatul, iar a doua, de rezerva, in cazul in care LPF si FRF vor fi nevoite sa incheie sezonul prematur. Daca nu va putea fi reluat campionatul, manaerul lui Sepsi propune sa nu retrogradeze nicio echipa din Liga 1 si sa promoveze patru din etalonul secund.

Sezonul 2020-2021 s-ar juca in sistem cu 18 echipe, iar Liga 2 sa fie impartita in doua serii a cate 10 echipe, pentru ca la finalul sezonului din Liga 1 sa retrogradeze patru si din Liga 2 sa promoveze castigatoarelor celor doua serii.

In propunerea lui Sfaiter, sezonul 2021-2022 ar avea 16 echipe, 8 in play-off si 8 in play-out, cu sistem belgian, unde castigatoarea play-out-ului se lupta pentru un loc in cupele europene.

Raspunsul LPF

Justin Stefan a raspuns propunerii lui Cornel Sfaiter intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

"Dansul a pierdut din vedere ca daca nu se disputa meciurile din sezonul actual, exista riscul ca in sezonul urmator cluburile sa incaseze mai putini bani din drepturile de televizare.

Riscul sta exista pentru toate Ligile, fie ca vorbim de Spania, Germania, Anglia sau Romania. Sa vorbim despre 16 sau 18 echipe in contextul unei situatii economice proaste care se intrevede dupa pandemie este un scenariu pe care nu il putem lua in calcul in acest moment.

Tinem legatura in mod constant cu toate cluburile pentru a cunoaste in detaliu situatia economica si problemele cu care se confrunta fiecare echipa. Sa fim seriosi miza este sa incepem sezonul urmator tot cu 14 echipe, un format ideal pentru vremurile actuale", a declarat Justin Stefan pentru Gazeta Sporturilor.