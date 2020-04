Decizie de ultima ora despre meciurile care decid titlul in Romania! LPF a publicat programul etapelor ramase din Liga 1. Cand s-ar putea juca derby-ul FCSB - CFR

Liga Profesionista de Fotbal a publicat astazi un document in care apar datele la care s-ar putea disputa meciurile ramase.

Liga 1 a fost suspendata din cauza pandemiei ded coronavirus, dupa doar doua etape disputate de play-off si play-out.

Oficialii LPF au publicat astazi un scenariu posibil de desfasurare a etapelor ramase din play-off si play-out, prin care campionatul s-ar relua pe 6 iunie si ar fi incheiat pana pe data de 26, asa cum a sugerat si presedintele FRF, Razvan Burleanu, intr-un interviu la PRO X.

Astfel, cele 8 etape din play-off si 12 de play-out ar urma sa se joace in mai putin de doua luni, insa scenariul poate fi modificat, dupa cum au mentionat oficialii LPF, in cazul in care starea de urgenta va fi prelungita.

Astfel, meciul tur dintre FCSB si CFR Cluj, s-ar putea disputa pe 6-7 iunie, conform scenariului facut de LPF, iar returul, din Gruia, ar avea loc pe 1 sau 2 iulie.