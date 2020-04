Fotbalul e din nou in doliu! Un fost fotbalist de la Steaua a murit la doar 53 de ani

Adrian Lucaci, fost fotbalist la Steaua si U Cluj a decedat la doar 53 de ani.

Veste tragica pentru fotbalul romanesc. Dupa ce in urma cu doua saptamani, Martin Tudor, fostul portar al Stelei a murit, a venit randul lui Adrian Lucaci, un alt jucator trecut pe la ros-albastrii.

Adrian Lucaci, fost fundas la UTA Arad, Steaua, Sportul si U Cluj, a decedat duminica la doar 53 de ani. El suferea de o boala necrutatoare inca de acum 7 ani.

Din 2014 era presedinte la AJF Arad. "Respect. S-a stins din viata Adrian Lucaci, un simbol al fotbalului aradean. Am lucrat impreuna la proiecte de dezvoltare a fotbalului, a fost un om puternic, energic, care nu se dadea batut, in ciuda unei boli cumplite. Adrian, le vom duce la bun sfarsit si ne vom aminti de pasiunea ta. Dumnezeu sa-l odihnesca in pace, condoleante familiei.", a scris Sergiu Bilcea, vicepresedintele Consiliului Judetean Arad.

Adrian Lucaci a strans 190 de meciuri in Liga 1 si 150 de meciuri in Liga a 2-a. A urmat si o cariera de antrenor la echipe locale din Arad. Administratia locala din Arad l-a rasplatit cu "Titlul de Excelenta in domeniul sportului".