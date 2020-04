"Am vrut sa il iau la Steaua!" Lovitura data de Craiova! I-a furat un jucator Stelei, iar acum rupe zona la olteni: "Rar vezi asa jucator!"

FCU Craiova a realizat un transfer important.

FCU Craiova il are in lot pe Marian Stoenac (26 de ani) si este cel mai bun marcator al echipei. Antrenorul celor de la CSA Steaua, Daniel Oprita l-a antrenat pe Stoenac in momentul in care acesta era antrenor la Daco Getica Bucuresti si a spus ca l-ar fi vrut la CSA Steaua in Liga a 4-a, insa fotbalistul a ajuns la FCU Craiova, echipa patronata de Adrian Mititelu.

"Ma bucur mult pentru Stoe, deoarece eu am tinut mult la acest jucator si l-am adus cu mine la Juventus. Eu am vrut sa il iau initial de la Motru la Resita, dar nu s-a putut. Insa am reusit sa il transferam la Juventus, iar Marian a jucat sub comanda mea in Liga 1. Imi aduc aminte ce gol frumos a inscris in Liga 1 in meciul cu Sepsi.

Stoenac este clar un fotbalist de Liga 1, iar eu am vazut ca el este pe drumul cel bun, iar daca si-a revenit din toate punctele de vedere, stie el la ce ma refer, o sa vedeti voi ce poate acest fotbalist. Sper ca nu se supara pe mine, dar eu i-am vrut mereu doar binele. Nu vezi prea multi jucatori in Liga 1 care sa aiba executiile si calitatile pe care le are Marian. Fostul meu coleg, Eugen Trica are in lot un super jucator. Va spun sincer ca daca el nu era acum la FCU Craiova, atunci eu voiam sa il aduc la Steaua. Insa sper ca intr-o zi vom lucra din nou impreuna, deoarece mi-ar placea foarte tare sa il am din noi jucator pe Stoenac", a declarat Daniel Oprita pentru Editie.ro.

Stoenac a mai jucat in cariera pentru Minerul Motru, Daco Getica Bucuresti, Cetate Deva, Viitorul Targu Jiu, ACSO Filiasi, iar in vara trecuta a semnat cu FCU Craiova.