"E un esec total!" Se anunta DEZASTRUL pentru CSA Steaua dupa pandemie? Echipa armatei poate sa dispara de pe harta fotbalului romanesc! Avertismentul lansat catre cei de la club

Ar putea urma un adevarat dezastru pentru CSA Steaua dupa pandemie.

Directorul de imagine al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, a vorbit despre situatia din fotbalul romanesc in plina pandemie de coronavirus. Acesta considera ca multe echipe vor fi afectate in momentul in care acesta pandemie va trece si este de parere ca unele echipe se pot desfiinta si da exemplul celor de la CSA Steaua.

"Este tragic tot ceea ce se intampla acum. Eu vad mari probleme chiar si la echipele din Liga 1 deoarece jumatate dintre acestea traiesc din drepturile de televiziune, iar dupa criza asta eu nu vad cum se vor mai face rost de bani, daca sponsorii se vor retrage sau patornii nu vor mai face investitii. La Liga 2 si Liga 3 o sa fie jale, iar la Liga 4 o sa fie un dezastru total.

Voi credeti ca Armata o sa se mai gandeasca dupa aceasta criza sa sustina CSA-ul? Ma refer la echipa lor de fotbal? Vor putea sa isi faca echipa doar asa cu pusti, dar sa mai sustina salarii la echipa de seniori, nu o sa mai vedeti. Si sponsorii de pe acolo se vor retrage, iar de patron nici nu se pune problema sa apara. Nimeni nu vine sa investeasca in echipa lor un milion de euro, nici la Liga 4, dar nici la Liga 2 nu vor gasi vreun patron.

Trebuie sa ai puterea sa recunosti ca acest proiect sustinut de Armata a fost un esec total. Tu vrei sa ajungi in Liga 1, dar din 2017 pana in 2020 nu ai fost in stare sa promovezi nici macar din Liga 4. Pai echipa asta trebuia sa fie acum cu Rapidul in Liga 2, iar la vara in Liga 1, dar CSA tot prin Liga 4 joaca", a spus Duckadam pentru Prosport.