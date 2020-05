Fotbalistul suspect de Covid-19 a fost supus la doua teste: "I-au iesit aceste probleme!" Care este situatia lui Ricardinho de la Voluntari

Inca nu este cert faptul daca Ricardinho este sau nu infectat cu Covid-19.

Fotbalistul Voluntariului ar putea fi primul din Liga 1 care este infectat cu Covid-19, daca rezultatul de la al doilea test va confirma acest lucru.

Potrivit unei surse din cadrul clubului, la primul test, Ricardinho a avut niste probleme cu anticorpii si de aici s-a tras concluzia ca ar putea avea coronavirus:

"Joi si vineri, pe grupe, jucatorii au fost testati in doua moduri. Un test de sange si un test din acela cu betigasul cu care se iau mostre din nas. La unul dintre ele, lui Ricardinho i-au iesit probleme cu anticorpii. Ar fi mai slabit.

Din ce am inteles, asta nu inseamna ca are Covid. Vedem care va fi rezultatul celui de-al doilea test", a spus o persoana din cadrul clubului, potrivit Digi Sport.

Cel de-al doilea test este considerat cel mai important, iar rezultatul urmeaza sa vina in zilele urmatoare. In cazul in care va fi negativ, Ricardinho ar trebui sa primeasca acceptul de a se antrena.

