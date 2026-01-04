NEWS ALERT Fotbalistul semnează! Rapid a dat prima lovitură din 2026

Fotbalistul semnează! Rapid a dat prima lovitură din 2026 Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a rezolvat primul transfer din anul 2026.

TAGS:
daniel paraschivRapidSuperligaTransferReal Oviedo
Din articol

Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe poziția a doua, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

După înfrângere cu FCSB din ultima etapă de Superliga, Costel Gâlcă a cerut întăriri, iar oficialii Rapidului s-au mișcat.

Rapid a rezolvat primul transfer din anul 2026! Giuleștenii s-au înțeles cu Daniel Paraschiv

Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii sunt aproape înțeleși cu un atacant, dar nu a dezvăluit despre cine este vorba.

Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv, iar atacantul de 26 de ani va fi împrumutat cu opțiune de cumpărare, conform Orangesport.ro.

Paraschiv va ajunge astăzi (duminică) în cantonamentul din Antalya al formației antrenate de Costel Gâlcă și va fi prima mutare făcută de Rapid în startul acestui an.

Atacantul de 26 de ani a jucat 10 meciuri în tricoul formației din liga secundă din Spania, dar a marcat un singur gol.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.

Premier League | Rezumat Manchester City - Chelsea 1-1 (04-01-2026) 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Eurostat: Rom&acirc;nia are cea mai mare diasporă din UE. C&acirc;ți rom&acirc;ni și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
ARTICOLE PE SUBIECT
Formația din Superliga vrea să dea lovitura: aduce doi fotbaliști de la Rapid
Formația din Superliga vrea să dea lovitura: aduce doi fotbaliști de la Rapid
Rapid a pierdut primul meci din 2026!
Rapid a pierdut primul meci din 2026!
Rapid negociază cu fostul jucător de la FCSB
Rapid negociază cu fostul jucător de la FCSB
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul lui FCSB a semnat: &bdquo;Bine ai venit!&rdquo;
Fotbalistul lui FCSB a semnat: „Bine ai venit!”
Inter Milano - Bologna, GOL DUPĂ GOL și Cristi Chivu z&acirc;mbește: sus &icirc;napoi pe primul loc!
Inter Milano - Bologna, GOL DUPĂ GOL și Cristi Chivu zâmbește: sus înapoi pe primul loc!
Chivu primește &icirc;ntăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: &bdquo;Avem nevoie&rdquo;
Chivu primește întăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: „Avem nevoie”
Veste proastă pentru FCSB! Ngezana s-a accidentat la Cupa Africii
Veste proastă pentru FCSB! Ngezana s-a accidentat la Cupa Africii
PSG &ndash; Paris FC 2-1, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Luis Enrique a revenit imediat &icirc;n avantaj
PSG – Paris FC 2-1, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Luis Enrique a revenit imediat în avantaj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

Culisele plecării atacantului de la FCSB: &bdquo;Mi-a spus Gigi &icirc;n vară că nu mă mai vrea&rdquo;

Culisele plecării atacantului de la FCSB: „Mi-a spus Gigi în vară că nu mă mai vrea”

I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Cristi Chivu, pe prima pagină &icirc;n Italia! Ce a scris Corriere dello Sport

Cristi Chivu, pe prima pagină în Italia! Ce a scris Corriere dello Sport

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: &bdquo;&Icirc;ncep&acirc;nd de m&acirc;ine...&rdquo;

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: „Începând de mâine...”



Recomandarile redactiei
Veste proastă pentru FCSB! Ngezana s-a accidentat la Cupa Africii
Veste proastă pentru FCSB! Ngezana s-a accidentat la Cupa Africii
Chivu primește &icirc;ntăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: &bdquo;Avem nevoie&rdquo;
Chivu primește întăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: „Avem nevoie”
FCSB răsuflă ușurată! Fotbalistul a ajuns &icirc;n cantonament
FCSB răsuflă ușurată! Fotbalistul a ajuns în cantonament
Inter Milano - Bologna, GOL DUPĂ GOL și Cristi Chivu z&acirc;mbește: sus &icirc;napoi pe primul loc!
Inter Milano - Bologna, GOL DUPĂ GOL și Cristi Chivu zâmbește: sus înapoi pe primul loc!
Votează golul anului 2025 &icirc;n Premier League pe Sport.ro
Votează golul anului 2025 în Premier League pe Sport.ro
Alte subiecte de interes
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul &icirc;n Spania! Surpriza lui Il Luce a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul în Spania! Surpriza lui "Il Luce" a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Real Oviedo &icirc;ncepe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul rom&acirc;n
Real Oviedo începe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul român
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!