Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe poziția a doua, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

După înfrângere cu FCSB din ultima etapă de Superliga, Costel Gâlcă a cerut întăriri, iar oficialii Rapidului s-au mișcat.

Rapid a rezolvat primul transfer din anul 2026! Giuleștenii s-au înțeles cu Daniel Paraschiv



Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii sunt aproape înțeleși cu un atacant, dar nu a dezvăluit despre cine este vorba.

Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv, iar atacantul de 26 de ani va fi împrumutat cu opțiune de cumpărare, conform Orangesport.ro.

Paraschiv va ajunge astăzi (duminică) în cantonamentul din Antalya al formației antrenate de Costel Gâlcă și va fi prima mutare făcută de Rapid în startul acestui an.

