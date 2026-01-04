Sâmbătă, giuleștenii s-au reunit la bază, ca să plece în cantonament. Rapid a organizat un stagiu de pregătire de 9 zile în Belek, Antalya, Turcia, unde are programate două meciuri amicale.



10 ianuarie: Rapid vs. Wisla Plock

11 ianuarie: Rapid vs. CSKA 1948 Sofia



”Se vede titlul la Rapid?” Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe gânduri



Constantin Grameni a discutat cu reprezentanții mass-media în Antalya. În cadrul unei scurte conferințe, el a sugerat că giuleștenii se gândesc la titlu în acest sezon.



Mai mult, Grameni a punctat că echipa din Grant are șanse reale să încheie pe primul loc la sfârșitul sezonului.



”(n.r. Se vede titlul la Rapid?) Da! Nu are cum să nu se vadă, din moment ce am fost atât timp pe primul loc și am terminat anul la un punct de Craiova.



Normal că trebuie să ne gândim la titlu și nu mai putem evita să spunem acest lucru! Avem șanse reale!



Știm cu toții că luna decembrie nu a fost foarte bună pentru noi. Am terminat anul cu două înfrângeri și nu cred că e plăcut pentru nimeni, dar eu zic că acest lucru ne-a pus în gardă și ne arată că mai avem foarte mult de muncit.



A fost o lecție și ne-a făcut să fim mult mai atenți. Punctele se câștigă pe teren și cu multă muncă.



Dacă vrem să câștigăm titlul, nu trebuie să mai pierdem două meciuri la rând”, a spus Constantin Grameni.

