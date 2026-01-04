Giuleștenii vor să transfere în această iarnă un jucător trecut pe la FCSB.

Rapid, în negocieri cu fotbalistul crescut de FCSB

După ce s-a întărit în atac prin transferul lui Daniel Paraschiv, echipa antrenată de Costel Gâlcă vrea să își consolideze și compartimentul defensiv. În acest sens, giuleștenii sunt în negocieri cu un fundaș stânga în vârstă de doar 21 de ani.

Este vorba despre Alexandru Șuteu, fotbalistul crescut în academia celor de la FCSB. De-a lungul timpului, clubul patronat de Gigi Becali l-a împrumutat la echipe precum Unirea Constanța, FC Buzău și Unirea Dej.

În vara anului 2024, FCSB i-a reziliat contractul lui Șuteu, care a semnat cu FC Voluntari.

Șuteu a bifat 31 de apariții în Liga 2 și a reușit să contribuie cu două goluri și o pasă decisivă.

Stoperul născut în 2024 nu a jucat niciun meci la prima echipă a campioanei României.

Conform Fanatik, Rapid nu a ajuns încă la un acord cu FC Voluntari cu privire la transferul lui Șuteu. Giuleștenii ar fi dispuși să plătească 150.000 de euro pentru fotbalist, însă Bogdan Bălănescu, președintele ilfovenilor nu ar fi mulțumit de ofertă.

