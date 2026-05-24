„Am semnat cu el!” CFR Cluj bifează prima mutare a verii

Formația din Gruia a deschis oficial campania de achiziții, având ca principal obiectiv consolidarea lotului pentru parcursul european care urmează. Prima mutare concretizată pe piața transferurilor este aducerea lui Yuval Sade.
În vârstă de 26 de ani, fotbalistul israelian evoluează cu precădere pe postul de mijlocaș, dar oferă soluții și pentru compartimentul defensiv. Acesta a îmbrăcat tricoul celor de la Maccabi Netanya începând din 2019.
Iuliu Mureșan a transmis că înțelegerea a fost parafată încă din pauza competițională precedentă, noul jucător urmând să se alăture echipei în scurt timp. Oficialul ardelenilor a punctat că gruparea feroviară nu plănuiește modificări radicale de lot, nucleul actual fiind considerat suficient de puternic pentru provocările noii stagiuni.
Iuliu Mureșan anunță plecări și calculează bugetul
Deși scheletul echipei va rămâne intact, strategia clubului prevede încorporarea a încă trei sau patru nume noi, concomitent cu vânzarea unor fotbaliști.
„Trebuie să mai și plece niște jucători, pe care nu vom mai conta. Mai avem discuții și pentru unii fotbaliști care sunt doriți de alte cluburi, deci s-ar putea să și vindem. Este un lucru normal la orice club și multe echipe își completează bugetul prin vânzarea de jucători. E clar acest lucru. Pe un jucător deja îl avem, pentru că am semnat cu el din iarnă, Yuval Sade. Este mijlocaș, dar poate evolua și ca fundaș. O să mai aducem 3-4 jucători. De mai mult nu este nevoie, pentru că lotul este bun. S-a văzut acest lucru și cu FC Argeș, când am folosit o altă formație”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digisport.