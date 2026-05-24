„Am semnat cu el!” CFR Cluj bifează prima mutare a verii

Formația din Gruia a deschis oficial campania de achiziții, având ca principal obiectiv consolidarea lotului pentru parcursul european care urmează. Prima mutare concretizată pe piața transferurilor este aducerea lui Yuval Sade.

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul israelian evoluează cu precădere pe postul de mijlocaș, dar oferă soluții și pentru compartimentul defensiv. Acesta a îmbrăcat tricoul celor de la Maccabi Netanya începând din 2019.

Iuliu Mureșan a transmis că înțelegerea a fost parafată încă din pauza competițională precedentă, noul jucător urmând să se alăture echipei în scurt timp. Oficialul ardelenilor a punctat că gruparea feroviară nu plănuiește modificări radicale de lot, nucleul actual fiind considerat suficient de puternic pentru provocările noii stagiuni.