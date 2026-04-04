Dan Șucu l-a adus în Giulești pe Marius Bilașco, fostul director sportiv de la CFR Cluj, care va ocupa funcția de adjunct în cadrul clubului Rapid până la vară, când Mauro Pederzoli va pleca.

Abia atunci Bilașco îi va prelua în totalitate atribuțiile italianului, care nu s-a făcut cu nimic remarcat în perioada petrecută la echipa din Grant.

Pe lângă Bilașco, la Rapid ar urma să vină și un alt oficial de la CFR Cluj, Bogdan Mara. Rămâne însă de văzut dacă se va întâmpla acest lucru.

Ilie Dumitrescu aplaudă mutările unui club din play-off: ”Și-au făcut echipă”

Până atunci, Ilie Dumitrescu a aplaudat schimbările Rapidului, care încearcă să arate ca o echipă bine organizată, cu o structură clară și o ierarhie bine definită.

”Ideea este că la Rapid lucrurile sunt ok. Toată conducerea de la CFR. Este un plus mare, conexiuni foarte bune pentru transferuri. Și-a făcut echipă.

Eu cred că Victor (n.r. Angelescu, actualul președinte al Rapidului, dar și acționar) va conduce activitatea.

El va conduce. Așa ca istoric și ca performanțe, Bilașco și Mara au făcut o treabă foarte bună. Contează foarte mult și colaborarea cu antrenorii”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Prima reacție a lui Bilașco după ce a semnat cu Rapid: ”Ambițiile sunt mari”

După ce s-a retras din fotbal, în 2013, chiar la Rapid, fostul internațional român a preluat funcția de director sportiv din cadrul clubului CFR Cluj în vara lui 2018.

A activat la gruparea ardeleană până acum. La Rapid a fost prezentat drept director sportiv adjunct, în ciuda faptului că s-a vehiculat că ar fi urmat să preia departamentul de scouting.

”Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat și cu ambiții mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o și la bine și la greu și sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca și până acum. Am convigerea că băieții și staff-ul le vor răsplăti această susținere. Doar împreună vom reuși să obținem performanțe! Hai, Rapid!”, este prima reacție a lui Bilașco.

Din sezonul viitor, Bilașco va prelua funcția de director sportiv, preluând atribuțiile de la Mauro Pederzoli, oficialul adus în Giulești vara trecută, dar care nu l-a impresionat pe Dan Șucu.

”Bilașco vine la Rapid după o perioadă de succes petrecută la CFR Cluj, club la care a activat începând cu anul 2017, iar din 2018 a ocupat funcția de director sportiv. În această perioadă, a contribuit la una dintre cele mai dominante etape din istoria recentă a clubului ardelean, cu 5 titluri de campioană, o Cupă a României și două Supercupe câștigate.

Ca jucător, Marius Bilașco a avut o carieră solidă atât în România, cât și în străinătate, iar finalul carierei l-a găsit chiar în tricoul Rapidului, în 2012. Ultimul său meci din carieră a avut loc pe 27 octombrie 2012: Concordia Chiajna – Rapid 0-0

Bine ai revenit în familia Rapid, Marius!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.