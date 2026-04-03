Ilie Dumitrescu a dat un verdict necruțător pentru FCSB: elevii lui Mirel Rădoi au fost dominați de către Botoșani, într-o manieră evidentă, pe parcursul întregului meci!

Concluzia lui Ilie Dumitrescu după Botoșani - FCSB

„Eu cred că în seara asta FCSB a fost surprinsă de FC Botoșani, pentru că Botoșani a fost echipa care a controlat și în prima repriză jocul, chiar dacă FCSB a fost periculoasă pe atac. Într-adevăr, Olaru a reușit un șut extraordinar, iar asocierea dintre el și Cisotti a făcut să se scoată un 11 metri.

În rest, echipa nu a părut că are ieșiri foarte bune din apărare, apropo de construcție și de ceea ce lucrează Rădoi și cred că își dorește și patronul. Echipa asta suferă în multe momente și mai ales în partea a doua a jocului suferă la jocul fără minge. Chiar dacă sunt sclipitori pe faza ofensivă Tănase și Olaru, nu este de ajuns un singur închizător.

A fost o dominare evidentă, un joc foarte solid făcut de FC Botoșani. Dacă ne uităm la cifre sunt zdrobitoare. Sunt convins că Rădoi va analiza lucrul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, într-o intervenție la televiziunea Digi Sport.

Echipele utilizate în Botoșani - FCSB

FC Botoșani: Kukic – Şuta (Dumiter 63'), Miron, Pape Diaw, Creţ - E. Papa (Pănoiu 63'), Charles Petro (Aldair Ferreira 46') – Adams Friday, Ongenda (M. Bordeianu 76'), Mitrov (Bodişteanu 64') – Mailat. Antrenor: Marius Croitoru FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 78'), Andre Duarte (Al. Stoian 82'), Dawa, Joao Paulo – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 78') – Miculescu (Octavian Popescu 60'), Mamdou Thiam, Cisotti. Antrenor: Mirel Rădoi

Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu Au marcat: Ongenda 35', 68', Mailat 78' / Olaru 4', Tănase 42' (p)

În clasament, FCSB rămâne cel puțin provizoriu pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de FC Botoşani, cu acelaşi număr de puncte.