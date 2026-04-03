Roș-albaștrii au deschis scorul după doar cinci minute, cu un șut năpraznic al lui Darius Olaru, dar moldovenii au egalat printr-un gol superb al lui Ongenda.

Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Darius Olaru după prima repriză din FC Botoșani - FCSB

În final, roș-albaștrii au trecut în avantaj când Florin Tănase a transformat un penalty obținut de Juri Cisotti.

Ilie Dumitrescu a comentat felul în care s-a desfășurat prima repriză a jocului și a scos în evidență doi jucători, câte unul de la fiecare echipă, Darius Olaru de la FCSB și Hervin Ongenda de la Botoșani.

”O repriză super interesantă. O posesie superioară pentru Botoșani. FCSB a atacat foarte bine spațiile. Să remarcăm pasa foarte bună a lui Olaru pentru Cisotti, care a scos și penalty-ul, apoi șutul extraordinar. Olaru, jucătorul primei reprize, omul remarcat, dar și Ongenda a arătat un nivel foarte bun”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.