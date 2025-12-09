După ce au rezolvat transferul fundașului Andre Duarte, cei de la FCSB au bătut palma și cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru.

Mihai Stoica: ”Între FCSB și Hermannstadt este un acord pentru transferul lui Ciubotaru!”

Mihai Stoica susține că o decizie finală cu privire la un eventual transfer al lui Ciubotaru la FCSB va fi luată abia în pauza de iarnă, când oficialii campioanei României vor discuta cu jucătorul celor de la Hermannstadt.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a confirmat acordul între gruparea roș-albastră și formația sibiană cu privire la un transfer, însă mai rămâne doar ca FCSB să ajungă la un acord și cu jucătorul.

”Între FCSB și Hermannstadt este un acord, doar că jucătorul a zis că discutăm în perioada de pauză. Importantă e viziunea lui Kevin Ciubotaru acum. Nu este nicio estimare, discutăm exact cum am promis după ce se termină prima parte a sezonului.

Dacă jucătorul nu semnează nu are nicio valoare acordul cu Hermannstadt. Nu dă foarte bine pentru Hermannstadt din moment ce semnează cu două cluburi. Da, 450.000 de euro și un procent la o eventuală revânzare. Se plătește un procent din profit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.