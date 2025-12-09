Rapid este lider, cu 39 de puncte, urmată surprinzător de FC Botoșani, cu 37, și Dinamo, cu 35. Universitatea Craiova ocupă locul 4, FC Argeș, nou-promovată, este pe 5, iar UTA Arad completează în acest moment top 6.



În schimb, favoritele la titlu au ieșit din peisaj. FCSB este abia pe locul 10, cu 25 de puncte, iar CFR Cluj pe 11, la două lungimi în spate.



Cele patru echipe pe care le vede Ioan Andone în play-off



Ioan Andone, fost campion al României cu Dinamo și CFR Cluj, dar și ex-antrenor la Rapid, a analizat actuala situație și a oferit un pronostic surprinzător pentru play-off. Andone le vede calificate pe Rapid, Dinamo, FC Botoșani și FC Argeș și este sceptic în privința șanselor FCSB-ului.



„Botoșani nu va avea nicio problemă să fie în play-off, la fel și FC Argeș. Sunt sigur, clar vor fi. Joacă foarte bine, au agresivitate, organizare defensivă, contraatac, joc pe margini. Au soluții și o bancă puternică, iar cine intră ridică nivelul. Bravo lui Leo Grozavu și Bogdan Andone.

Dinamo, cu două transferuri bune, e candidată certă la titlu. Rapid o văd clar în lupta pentru campionat. Despre FCSB, nu știu ce se va întâmpla. Greu să prindă play-off-ul, au meciurile europene care îi încurcă. La fel și CFR Cluj, ar trebui o serie de 4-5 victorii la rând”, a spus Andone pentru GSP.

