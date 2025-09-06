Dinamo are un start excelent de sezon, iar după primele opt etape se află pe locul trei în clasamentul Superligii.

„Câinii” au reușit să între primele clasate în urma celor patru victorii din ultimele cinci partide, dar își doresc să se betoneze în zona defensivă.

Fotbalistul dorit de Kopic a semnat cu altă echipă! Transferul ratat de Dinamo

Zeljko Kopic a vrut să întărească apărarea lui Dinamo prin transferul lui Matej Rodin. Fundașul central croat ieșise din planurile lui Rakow, iar antrenorul „câinilor” l-a considerat oportunitatea perfectă pentru Dinamo.

„Alb-roșii” i-au oferit 10.000 de euro pe lună, dar jucătorul de 1,94 metri a cerut cu 5.000 de euro mai mult și venirea lui nu s-a putut realiza, conform GSP.ro.

Rodin s-a reorientat rapid și a ales să rămână în Polonia, unde s-a înțeles cu Lechia Gdansk, formație din prima ligă.

Jucătorul croat de 29 de ani a jucat în 24 de meciuri pentru Rakow în stagiunea trecută.

400.000 de euro este cota lui Matej Rodin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

