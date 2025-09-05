OFICIAL Marea speranță a Stelei a semnat cu Dinamo! Comparat cu De Ligt, a revenit pe teren în acest an, după o pauză de 11 luni

Marea speranță a Stelei a semnat cu Dinamo! Comparat cu De Ligt, a revenit pe teren &icirc;n acest an, după o pauză de 11 luni Fotbal intern
Dinamo a oficializat o nouă achiziție în această toamnă, reușind să ajungă la un acord pentru transferul unui fotbalist de la rivala CSA Steaua.

Matei Marin, un apărător în vârstă de 19 ani, a acceptat oferta "câinilor" și va semna un contract valabil până în 2028, potrivit Digisport.

Fundaș central la bază, dar capabil să evolueze și în flancul drept, Marin este un produs al academiei din Ghencea și un component al echipei naționale U19, alături de care a participat la Campionatul European din această vară, găzduit de România.

"Bine ai venit, Matei Marin!

Crescut la juniorii clubului CSA Steaua București, Matei vine la Dinamo din postura de jucător liber și a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiționale, până la data de 30.06.2028.

Matei evoluează pe postul de fundaș dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naționalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În același timp, am ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul său în acest sezon competițional. Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului.

Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!", au scris dinamoviștii pe contul oficial de Facebook.

"E un tanc, o fibră similară lui De Ligt"

În urmă cu doi ani, George Ogăraru îi prevedea un viitor strălucit tânărului apărător, pe care nu ezita să îl compare cu starul lui Manchester United, Matthijs de Ligt.

"La 2006 avem un fundaș central pe care eu mizez. Nu mă hazardez. E un fundaș central care va ajunge departe dacă e serios. Matei Marin, «Țăranu'» i se spune. E un tanc, o fibră similară lui De Ligt. Sper să suporte această comparație. E «bombă» din punct de vedere fizic! Garantez că la 16 ani are puterea de a duce un duel fizic cu un senior", spunea Ogăraru la acea vreme pentru iAMSport.

Transferul vine după o perioadă dificilă pentru jucător, care a revenit pe teren la începutul acestui an după o absență de aproape un an, cauzată de o ruptură de ligamente la genunchi. Chiar și așa, a reușit să îl convingă pe selecționerul Ion Marin să îl includă în lotul pentru EURO U19. "Sunt incredibil de bucuros să fiu aici, mai ales după accidentarea pe care am avut-o. Am muncit din greu pentru asta și acum sunt la Euro! Vreau să dau tot ce am mai bun", zicea Marin înaintea turneului final.

La Dinamo, tânărul apărător se va lupta pentru un post de titular cu jucători experimentați. În centrul defensivei, Zeljko Kopic îi mai are la dispoziție pe Kennedy Boateng, Nikita Stoinov și Răzvan Pășcălău, în timp ce pentru postul de fundaș dreapta se duelează cu Jordan Ikoko și Maxime Sivis.

