Matei Marin, un apărător în vârstă de 19 ani, a acceptat oferta "câinilor" și va semna un contract valabil până în 2028, potrivit Digisport.



Fundaș central la bază, dar capabil să evolueze și în flancul drept, Marin este un produs al academiei din Ghencea și un component al echipei naționale U19, alături de care a participat la Campionatul European din această vară, găzduit de România.



"Bine ai venit, Matei Marin!

Crescut la juniorii clubului CSA Steaua București, Matei vine la Dinamo din postura de jucător liber și a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiționale, până la data de 30.06.2028.

Matei evoluează pe postul de fundaș dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naționalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În același timp, am ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul său în acest sezon competițional. Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului.

Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!", au scris dinamoviștii pe contul oficial de Facebook.