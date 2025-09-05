După un start solid de sezon, cu 4 victorii, trei remize și o singură înfrângere, „câinii” se despart de unul dintre cei mai tineri jucători din efectiv.



Potrivit informațiilor Sport.ro, portarul Alexandru Stoian (20 de ani) va pleca la CSC Șelimbăr, formație din Liga 2, unde va avea șansa de a juca constant. Stoian a fost mai mult rezervă la Dinamo în sezonul trecut, fără a debuta însă pentru echipa mare.



Dinamo renunță la Alexandru Stoian și-l trimite în Liga 2



Din informațiile noastre, transferul se va face liber de contract, dar Dinamo își păstrează 15% dintr-un eventual transfer viitor.

La Șelimbăr, Stoian va concura pentru postul de titular cu Rareș Măluțan, goalkeeper în vârstă de 19 ani.



Pentru tânărul portar, plecarea la Șelimbăr poate fi o oportunitate importantă, chiar dacă echipa sibiană traversează o perioadă dificilă. După cinci etape, CSC Șelimbăr e pe locul 21, cu 0 puncte și un golaveraj de -8.



Alexandru Stoian a ajuns la Dinamo pe 1 ianuarie 2021 și mai are contract cu „câinii” până în vara lui 2027. Cota sa de piață este de 25.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

